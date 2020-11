Nem fogja elhinni, hova költözött az ex-Mészárosné!

Nemcsak férjétől és cégeitől vált meg Mészáros Lőrinc exfelesége, hanem új lakcíme is van – vette észre az Mfor céges iratokban. A korábban Mészárosné Kelemen Beatrix néven ismert gázszerelő- és milliárdosfeleség neve

már csak Kelemen Beatrix Csillaként szerepel

a dokumentumokban. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Magyar Hang szúrta ki, a Nemzet Gázszerelőjének felesége egy kivétellel minden olyan cégből kiszállta, ahol tulajdonos és/vagy ügyvezetőként szerepelt. Az újra egyedülállóvá vált asszony mára csupán a Life TV-ért felelős Media Vivantis Kft.-ben maradt tulajdonos, emellett a mai napig vezető tisztségviselő maradt az alapvetően rendezvényszervezésre és pr-tevékenységre szakosodott Talentis Event and Media Kft.-ben (korábbi Flamingó 24 by Talentis Kft.), valamint a Puskás Sport Hotel Kft. vezetésében is megtartotta tisztségét. Utóbbi cég tulajdonosa egyébként a Mészáros Lőrinc által elnökölt „A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány” – emlékeztet az Mfor.

A gazdasági szakportál emellett arra is rámutat, a cégpapírok tanúsága szerint az asszonynak két nappal a válás előtt a céges papírokba a XII. kerületi Kikelet utcába jelentették be a lakcímét, azonban november 18-a óta nemcsak a „Mészárosné” kitétel tűnt el a neve elő, de

bejegyzett lakcíme az V. kerületi Vörösmarty tér egy V. emeleti lakása.

Érdekességként megjegyzik, ugyanezen a szinten van bejegyzett lakcíme a kanadai-izraeli állampolgár Joshua „Josh” Cartunak, aki amellett, hogy sajtóinformációk szerint jó kapcsolatban áll Habony Árpáddal, kis híján Magyarország tiszteletbeli konzulja lett a Salamon-szigeteken. Emellett – mint az a HVG cikkéből kiderül – a milliárdosnak netes csalók körében népszerű bináris kereskedésben is érdekeltségei voltak.