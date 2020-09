Mészárosék a válással nem feleznek: az asszony nyár végéig szinte az összes cégből kiszállt

Mára – egy kivétellel – az összes olyan cégből kiszállt Mészáros Lőrinc felesége, melyben korábban tulajdonos és/vagy ügyvezető volt – vette észre a cégnyilvántartás adataiban a Magyar Hang. Mészárosné Kelemen Beatrix korábbi, több tucat cégre rúgó cégbirodalmából a pénteken bejelentett válásra már csak egyetlen vállalkozás maradt, a Life és Ozone TV-t üzemeltető Media Vivantis Zrt., melyben a háromfős igazgatóságot a felcsúti oligarcha-gázszerelő felesége mellett Bicske fideszes polgármestere és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt vádlott Hajdú Péter showman alkotja.

Bréking: Mészáros Lőrinc válik a feleségétől Házasságuk egyezséggel történő lezárását kezdeményezi a bíróságnál Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla - közölte a felcsúti dollármilliomos üzletember és felesége az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben. A dokumentum szerint a házasság felbontásáról szóló döntésüket közösen, együttes akarattal hozták meg. Hozzátették, az eljáráshoz szükséges kérdésekben vita nélkül, egymást segítve, becsülve és tisztelve állapodtak meg.

A Magyar Hang hozzáteszi, a zártkörűen működő részvénytársaságok tulajdonosi összetételéről nem rendelkeznek információval, de a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetben a tőzsde honlapján közzé kell tenni a tulajdonosi szerkezet megváltozását. Mészárosné Opus Global Nyrt.-ből történő „kiszállásáról” (a részvénycsomag új tulajdonosa a Mészáros-házaspár három gyermeke), melyet be is jelentettek a BÉT honlapján, portálunk is hírt adott.

Mészáros Lőrinc felesége átadta Opus-részvényeit gyermekeinek Mészárosné Kelemen Beatrix tőzsdén kívüli ügyletben elidegenítette az Opus Globalban meglevő, összesen 6,97 százaléknyi részvényét - adta hírül a Budapesti Értéktőzsde a honlapján. A 48 millió 902 ezer 911 darab, 25 forintos névértékű (de egyenként jelenlegi tőzsdei árfolyam szerint 235 forintot érő) részvény új tulajdonosai egyenlő, 2,32 százalékos arányban a Mészáros család három porontya, a közbeszerzéseken egyre sikeresebb Fejér B.-Á.-L.

A konzervatív ellenzéki lap felveti, ismét azzal a jelenséggel állunk szemben, hogy

az oligarchák életében bekövetkezett változás a cégekben nem a szokásos módon folyik le.

Andy Vajna halála után sem az örökös (feleség) lett a gigavagyon birtokosa, hanem azok „jó időben beépített biztosítékok folytán egy másik kormánybarát kézben” landolnak. Kiemelik,