Zsuffa Tünde: Továbbra is a Főegyházmegye szervezi az Eucharisztikus Kongresszust

Mint ahogy a világon minden nagy világeseménynek, így a magyarországi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK) is van kormánybiztosa. Ám a rendezvényt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szervezi a NEK Titkárságával az illetékes vatikáni bizottság útmutatásai alapján. Mi felelünk a tartalomért, a programokért, a fő pillérekért – mondta megkeresésünkre Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke. Leszögezte, az előadókat is ők hívják meg, eddig senki nem szólt bele, és ezután sem fog beleszólni.

Hozzátette, mivel egy monumentális világeseményről van szó, amelynek egy része közterületen fog zajlani, így nyilvánvaló, hogy

együtt kell működniük az állam, valamint a fővárosi önkormányzat egyes szerveivel is

– utalt például a Kossuth téri szentmisére, az Andrássy úti körmenete vagy épp a Hősök terére tervezett Statio Orbisra Zsuffa. Ezért fontos a szakemberek részéről a kommunikáció – nyomatékosította.

Mint arról az Alfahír is beszámolt, a szerda éjjel megjelent kormányhatározat Kovács Zoltánt jelölte ki a NEK kormánybiztosává.

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár köztudottan konfrontatív alakja a nemzetközi sajtónak, így némileg meglepőnek találtuk a kinevezését egy olyan rendezvény koordinálására, amely a konszenzusra épül, és amelyről 1938 óta így énekel a katolikus világ: „forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!” Zsuffa erre reagálva hangsúlyozta,

a katolikus egyháznak megvan a maga üzenete, a maga kommunikációs csatornái, önállóan kommunikálnak a nemzetközi térben is.

Zsuffa nyomatékosan arra kért minket is és a magyar sajtó többi munkatársát is,

ne lássanak aktuálpolitikát ebben a kormányhatározatban, mert nincs!

Aláhúzta, az ország ezeréves keresztény múlttal rendelkezik, mi ezt képeset vagyunk megmutatni úgy, hogy nincs szükségünk aktuálpolitikai szlogenekre.

A NEK sajtófőnöke számukra most az a legfontosabb, hogy a járvány elmúltával úgy tudjon ünnepelni az ország, mint 1938-ban, amikor a világsajtó arról szólt, hogy a magyaroknak mekkora a hite.

Akkor világraszólót alkottunk!

– emelte ki, majd hozzátette, most is ez a céljuk. Ennek volt egy „előfutára” az ősszel az online térben megrendezett virtuális kongresszus, melyen a NEK-re meghívott előadók közül többen is videófelvételen üzentek, sőt Ferenc pápa akkori vasárnapi Úrangyala imádsága keretében maga is üzent a magyar híveknek.

Zsuffa Tünde örömmel tájékoztatott, hogy ennek az online találkozónak milyen pozitív fogadtatása volt a világsajtóban, a katolikus tévék világszerte lehozták az üzeneteket, a L’Osservatore Romano című vatikáni napilap pedig azt emelte ki, a világjárvány alatt

a magyarok ebből a reménytelen helyzetből is reményteli, pozitív dolgot hoztak ki.

A sajtófőnök külön kiemelte Piero Marini érsek üzenetét, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok pápai tanácsának vezetője, és azt mondta,

ilyen lelkesedést és profi szervezést még nem látott.

Zsuffa Tünde kérdésünkre azt mondta, bár Kovács Zoltánt személyesen ismeri, de ő maga mint a NEK sajtófőnöke és kommunikációs igazgatója még nem egyeztetett a kormánybiztossá kinevezett nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkárral, azaz – mint fogalmazott – semmit nem erőltetett rájuk.

Ugyanakkor nincsen semmilyen információja arról, hogy a NEK már meglevő titkárságához hogyan fog viszonyulni az az ötfős titkárság, amit a kormányhatározat a kormánybiztos munkáját segítendő az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül állít fel.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban e-mailben megkerestük Kovács Zoltán kormánybiztost is, ha válaszol, akkor arról is tájékoztatjuk Olvasóinkat.