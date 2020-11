Így magyarázza Orbán a vétót

Magyarország nem fog elfogadni olyan javaslatot, amely Lengyelország számára elfogadhatatlan – mondta Orbán Viktor miniszterelnök – mondta az Index tudósítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök lengyel kollégájával, Mateusz Morawieckivel közös csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Orbán utalt arra, hogy a vétó az EU által szentesített törvényes eszköz,

és ha egy döntés sérti a magyarok érdekeit, ő vétózni is fog.

A magyar kormányfő szerint a jogállamisági mechanizmus nem a jog uralmát, hanem a többség uralmát teremtené meg.

A vétó hazafias kötelessége volt – fűzte hozzá, azzal, hogy téved, aki azt hiszi, hogy ez egy pénzügyi kérdés. Orbán úgy véli, a járvány okozta válságot az EU hitelből akarja megoldani, a ránk eső részt nekünk kell kifizetni. Futnánk más kockázatát – fogalmazott a kormányfő.

Orbán szerint

felelőtlen, aki összeköti a politikai vitát a válság kezelés kérdésével,

a jogállamisággal összefüggő szabályok megalkotása nem szükséges a válság kezeléséhez.

Morawiecki: a vétóval védik a szuverenitásukat és az alapszerződések szellemiségét is

A teljesen új, önkényes, politikai döntések által motivált jogállamisági mechanizmus akár az Európai Unió széteséséhez is vezethet – jelentette ki Mateusz Morawiecki az MTI tudósítása szerint. Kiemelte: ez a megoldás rossz és rendkívül veszélyes az egész unióra nézve. Az nem lehet, hogy a származtatott jog az alapjogot megkerülje, ilyen nincs a jogrendszerünkben, és Európában sem fordulhat elő, hogy a másodlagos jog az alapszerződések fölé helyezkedjen – érvelt.

Magyar kollégájához hasonlóan ő is közölte: a vétójog benne van a szerződésekben,

ezzel szolgálják az érdekeik érvényesítését.

A vétó lehetőségét komolyan kezelik, és szükség lesz az alkalmazására, ha nem változtatják meg az elmúlt időben kidolgozott uniós javaslatot, az ugyanis elfogadhatatlan – értékelt Mateusz Morawiecki.

Azt is mondta, hogy ezzel védik a szuverenitásukat és az alapszerződések szellemiségét is. Lengyelország és Magyarország nemcsak a maga nevében, hanem az egész EU javára dolgozik, és remélhetőleg meg tudják győzni a többi országot is – fűzte hozzá.

Emlékeztetett: a koronavírus-járvány rendkívüli válsághelyzetet jelent és veszélyes következményei vannak, ezért úgy döntöttek, hogy legyen egy speciális eszköz, amellyel segítenek azoknak az országoknak, amelyeket a leginkább sújt ez a válság. Hosszas tárgyalásokat folytattak erről a nyáron, és ezek sikere egész Európa sikere volt – fogalmazott.

A lengyel miniszterelnök szerint azonban most egy teljesen új mechanizmusról van szó. A júliusi egyeztetéseket egészen másként interpretálták, és

a német EU-elnökség nem alkalmazkodott a megbeszéltekhez

– mondta. Hozzátette: nem tudni, hova vezethet az új feltételrendszer, de nem szeretnék, ha az EU letérne az eddigi útjáról. Megjegyezte: az unióban a 27 tagállamnak külön jogrendje és hagyománya van, és értékelni kellene ezt a sokszínűséget.

Mateusz Morawiecki hangsúlyozta: most Lengyelországot és Magyarországot támadják, de lehet, hogy holnap más országokat fognak.

A mechanizmus olyan kiskaput jelenthet, amely soha véget nem érő vitákhoz vezethet – jelentette ki.