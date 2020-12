Kötelező drogtesztet javasol a Jobbik minden parlamenti képviselőnek

Olyan javaslatot nyújtunk be, amely minden országgyűlési képviselőnek, illetve mindenkinek aki az ország érdekében ténykedik, legyen kötelező a drogteszt. Ennek elmulasztása, vagy pozitív eredménye pedig járjon következményekkel. Bízunk benne, hogy ezt a Fidesz is támogatja majd, azaz nem bort iszik és vizet prédikál a kormánypárt elbújva az álkereszténység és álkonzervatívizmus álarca mögé

- mondta sajtótájékoztatóján Dudás Róbert, a Jobbik alelnöke.

Az országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, ha az autóvezetésnél kizáró ok a droghasználat, akkor ez legyen kizáró ok egy politikusnál is. Dudás Róbert úgy vélte, nehéz szavakat találni az elmúlt napok történéseire, mint például Demeter Szilárd gázkamrázós írására, vagy Szájer Józsefnek a brüsszeli melegbárból történt sikertelen menekülési kísérletére. Szerinte ezek az események bizonyítványt állítanak ki a kormányról, de mint hangsúlyozta, nem az érinettek viszik vásárra a bőrüket, hanem a Fidesz-KDNP kormány viszi vásárra egész Magyarország bőrét.

Dudás Róbert Jobbik alelnök Béli Balázs

A képviselő szerint nincs értelme csak egyszer tesztelni a politikusokat, de a részletek kidolgozásához a szakma bevonását tartja szükségesnek. Dudás Róbert egyébként úgy vélte, a kormány és a Fidesz kommunikációja a Szájer ügyben elégtelen volt.

Ne felejtsük el, hogy Szájer József a kijárási tilalmat megszegve, nem egy kiló kenyérért ugrott le a sarki boltba... A kormánypártok nem határolódtak el Szájer Józseftől, keresztény-konzervatív elvek alapján kommunikálják a munkájukat, miközben az egyik legbefolyásosabb politikusuk, ennek pont az ellenkezőjét teszi.

- tette hozzá Dudás Róbert.

Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Szájer József, a Fidesz EP képviselője a leginkább becsatornázott embere Orbán Viktornak, aki egyben az eddig 12 alkalommal módosított alaptörvény szülőatyja is.

Amikor az alaptörvény legutóbbi módosításakor ki lett mondva, hogy az anya nő, az apa pedig férfi, amit egyébként a Jobbik is támogat, de azért komoly gondolatokat vet fel, hogy hogyan is fogalmazódott ez meg éppen Szájer József fejében?

- tette fel a kérdést Dudás Róbert.

A Jobbik alelnöke arra számít, hogy a belga hatóságok gyorsan felgöngyölítik ezt az ügyet, és kiderül minden.