A szociális gondozók kimaradtak a tömeges szűrésből, noha már tavasz óta kérik, hogy őket is teszteljék

Az RTL Klubnak egy szociális gondozó arról számolt be, hogy kimaradt a tesztelési programból, pedig naponta 8-9 idős emberhez jár segíteni, így hozhatja-viheti a vírust.

A Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének vezetője a Híradónak megerősítette, hogy a házi segítségnyújtásban és a családsegítőkben dolgozók kimaradtak a szervezett szűrésből.

Migács Tibor, az SZMDSZ elnöke a Híradónak elmondta,

tavasz óta próbálják elérni, hogy a családsegítőket, a házi segítségnyújtásban és a gyermekvédelemben dolgozókat is teszteljék. Társszervezetekkel együtt írtak már levelet az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett Orbán Viktor miniszterelnöknek is, ezenkívül egy petíciót is készítettek.