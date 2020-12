Szakértő: a lélegeztetőgépen kezelt betegek halálozási aránya a legelmaradottabb országok szintjét súrolja

Kunetz Zsombor sürgősségi szakorvos, egészségügyi szakértő a 444-en megjelentett cikkében arról írt, hogy ha a halálos áldozatok számának növekedése mellett a kormány lazítani fog a korlátozásokon, akkor elszabadul a pokol a jövő év elejére, hiszen már most is "bergamóiak a haza állapotok."

Kunetz szerint a járvány hatásait csak jól szervezett, hatékony egészségügyi ellátással lehetne enyhíteni.

"Erről a rendszerről viszont pontosan tudjuk, hogy alapállapotban is nagyon messze van a jól szervezettségtől, most pedig éppen összeomlóban van: a lélegeztetőgépen kezelt betegek halálozási aránya a legelmaradottabb országok szintjét súrolja."

A legnagyobb gond leginkább az, hogy mivel nincs elég szakképzett személyzet, ezért

a beteg túlélése sokszor nem a dolgozók szaktudásán és a korszerű eszközökön múlik, hanem a szerencsén.

Hozzátette, hogy a másik módszer nyilván a fertőzöttek számának csökkentése lenne. Egyszerű matek: kevesebb fertőzött, kevesebb beteg, kevesebb halott. Ameddig vakcinánk nincs, egy vírus okozta a járvány csakis úgy kontrollálható, ha csökkentjük a lehetséges fertőzési alkalmak számát, tehát az emberi kontaktusokat. Magyarul úgy kell szabályozni a mozgásunkat, tevékenységünket, hogy lehetőleg ne terjesszük a vírust.

Kunetz Zsombor javaslatai éppen ezért az lenne, ha

azonnal bevezetnék az otthoni munkavégzést (Home Office-t), ahol csak lehetséges.

Az ún. vásárlási idősáv helyett, inkább a boltban egyszerre tartózkodók számát korlátoznák.

Azokon a munkahelyeken, ahol nem lehet home office-ban dolgozni, ott tegyék kötelezővé a maszkviselést.

Vezessék be a digitális tanrendet az általános iskolák 7. és 8. osztályában, illetve tegyék kötelezővé a maszkhasználatot a tanórák alatt is.

Tegyék ingyen elérhetővé a PCR-tesztet.

Müller Cecília és a kormány pedig végre kommunikáljon nyíltan és őszintén.

"Be kell fejeznie az államnak a baszakodást a 100 százalékos táppénzek körül"

alanyi jogon kell járnia az egészségügyi és szociális szektorban dolgozóknak, valamint az oktatásban dolgozóknak is, amennyiben koronavírus-fertőzöttek. Célszerű lenne ezt kiterjeszteni más dolgozókba is, hogy csökkentsük azok számát, akik az állásukat féltve fertőzötten is bejárnak - mondta Kunetz Zsombor.