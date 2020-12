Nálunk még csend van, de máshol már vádat emeltek vezető politikusok ellen a lélegeztetőgép-biznisz miatt

Több hónapos nyomozást követően a boszniai-hercegovinai ügyészség vádat emelt Fadil Novalic, Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta országrészének, a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a miniszterelnöke, valamint Jelka Milicevic, az országrész pénzügyminisztere ellen, mert egy gyanús kínai lélegeztetőgép-vásárlásba keveredett - közölte pénteken az N1 regionális hírtelevízió.

A politikusok mellett a lélegeztetőgépeket megvásárló cég vezetője, valamint a civil védelmi igazgatóság vezetője ellen is vádat emeltek.

Pénzmosással, csalással, kenőpénz elfogadásával, hivatali visszaéléssel, valamint állami pénzek eltulajdonításával vádolják őket.

A vád szerint egy gyümölcsfeldolgozó vállalat közvetlen megbízást kapott a lélegeztetőgépek beszerzésére, a szerződést pedig a polgári védelmi igazgatóság vezetője írta alá. A száz lélegeztetőgép megvásárlására a gyümölcsfeldolgozó körülbelül ötmillió eurót (1,79 milliárd forint), védőfelszerelés vásárlására pedig további másfélmillió eurót (538 millió forint) kapott az államtól.

A nyomozás márciusban kezdődött, akkor jelent meg először a sajtóban az információ, hogy a lélegeztetőgépeket egy nem orvosi műszerek beszerzésével foglalkozó vállalaton keresztül szerezték be Kínából. Az ügyészség azóta megállapította, hogy a vásárolt lélegeztetőgépek a koronavírussal fertőzöttek legalapvetőbb ellátásának biztosítására sem alkalmasak.

Lélegeztetőgép-ügyben a magyar kormánynak is bőven van tisztázni valója, miután kiderült, hogy nem csupán túlárazva szereztek be eszközöket, de olyan nagy mennyiségben tették, hogy azóta is más országoknak ajándékoznak belőle, mert eladni sem sikerül ennyit. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter erről korábban úgy nyilatkozott, azért vett túlárazott lélegeztetőgépeket túl nagy számban a magyar kormány, mert a piaci helyzet kiszámíthatatlan volt és lényegében az „örültek, hogy kaptak” elv alapján vásároltak, amennyit csak tudtak. Ez azt jelenti, hogy nyolcezer gép helyett tizenhatezret fizettek ki. Más kérdés, hogy a gépek üzemeltetéséhez szükséges személyzet továbbra is hiányzik.