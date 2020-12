Szájer-ügy: A Budapest Pride segítene a Fidesznek

Az, hogy Szájer Józsefről 30 éve tudják a Fidesz-tagok, hogy a férfiakhoz (is) vonzódik, mégis titkolnia kellett, sokkal többet elárul a Fidesz politikai kultúrájáról, mint Szájer Józsefről

- olvasható a Budapest Pride közleményében, amelyben felajánlja a Fidesznek, hogy segítenének egy elfogadó és biztonságos közeget teremteni LMBTQ tagjainak.

A melegek jogaiért alakult szervezet szerint a Szájer-ügy megmutatta, hogy a Fidesz miként bánik azokkal a tagjaival, akik nem illeszkednek az éppen aktuális pártpropagandába.

Hiába nyilatkozzák folyamatosan még most is a Fidesz tagjai, hogy Szájer rengeteget tett le az asztalra és építette a pártot 30 éven keresztül. A Szájer-ügyből leginkább arra következtethetünk, hogy a Fideszben jelenleg teljesen mindegy, hogy milyen munkát végzel: ha a saját nemedhez (is) vonzódsz, számodra az egyetlen opció az, ha titkolózol és hazudsz magadról a nyilvánosság előtt, különben búcsút mondhatsz a pártban betöltött helyednek