A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete azt kéri, ne nyissanak ki a boltok december 24-én

Orbán Viktor ma jelentette be, hogy január 11-ig tartják fenn a jelenleg is hatályos szigorú intézkedéseket. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy érvényben marad az idősek idősávja, illetve a boltok korlátozott nyitvatartása is este 7-ig, ami miatt tumultus alakulhat ki az üzletekben a karácsonyi nagybevásárlások során. Korábban Müller Cecília országos tiszti főorvos is arról beszélt, hogy nem jó, ha zsúfolva vannak a bevásárlóközpontok.

Hétköznap kibírható a boltok számára az idősek vásárlási idősávja, a hétvége viszont már más lapra tartozik a karácsonyi időszakban

- mondta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a hvg.hu-nak.

Karsai hangsúlyozta: ha egy boltban hiányzik a délelőtti két óra, illetve korán kell zárniuk, az már megmutatkozik a kasszában is, és ez lényeges kérdés a szakszervezet szempontjából, mivel így nem a legjobb feltételekkel ülhetnek le tárgyalni a bérekről a munkaadók képviseletével.

A KASZ elnöke aggályosnak tartja a szűk nyitvatartási időt járványügyi szempontból is, hiszen így egyszerre többen akarnak vásárolni, ami főként a kis boltokban okozhat gondot, ahol nehezen tartható a távolság.

A december 24-e idén emiatt különösképp rizikós lehet, ugyanis ekkor az üzletek amúgy is korábban zárnak, ráadásul az idősek vásárlási idősávja miatt még két óra kiesik.

A szakszervezet így a nagy tumultustól tartva felvette a kapcsolatot több áruházlánccal is, és arra kérték őket, ne nyissanak ki.

Orbán mai bejelentése után az Auchan és a Spar is reagált: a két élelmiszer-üzletlánc 14 óra helyett már 12 órakor bezár majd december 24-én, a a barkácsáruházak pedig nem fognak kinyitni aznap.