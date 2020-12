Izraeli csúcstechnológiát tartalmazó radarokat vásárol Magyarország

A Portfólió beszámolója szerint izraeli csúcstechnológiát tartalmazó, ELM-2084 típusú radarokat vásárol a Rheinmetall Canada vállalattól a Magyar Honvédség.

Az izraeli IAI ELTA cég aktív fázisvezérelt (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség régi szovjet P-37, PRV-17 és SZT-68U típusú rádiólokátorait váltják le. A hazai légtérellenőrzésben három évtizede ez az első nemzeti keretben megvalósuló radarbeszerzés, melynek eredményeként a magyar légierő 2022-től kezdve élenjáró és harcban kipróbált technikát használhat.

A gyorsan áttelepíthető ELM-2084-esek réskitöltő illetve mobil radarként szolgálnak, valamint a légvédelmi rakéta csoportosításokat is ellátják információval. Korszerű kialakításuk révén tüzérségi felderítő lokátorként is működhetnek, beszerzésük a szárazföldi erők tüzérképességének fejlesztését is szolgálja.

Az nem nyilvános, hogy az új radarrendszer mennyibe fog kerülni az adófizetőknek, de az kiderült, hogy a beszerzés kapcsán ipari együttműködés is megvalósul a felek között. Az erről szóló megállapodás alapján, részleges magyar gyártással indul a program, majd a teljes körű készre szerelés is Magyarországon fog történni. Az együttműködés továbbá kutatás-fejlesztési programokat is tartalmaz, amelynek eredményeként további hasonló termékeket kerülhet a világpiacra.

Ezt megelőzően szeptemberben az Alfahír is beszámolt arról, hogy 218 darab Lynx gyalogsági harcjárműveket kap a Magyar Honvédség, míg augusztus elején Benkő Tibor honvédelmi miniszter és David Cornstein, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete írt alá szándéknyilatkozatot az Egyesült Államoktól 1 milliárd dollár értékben vásárolt légvédelmi rakétarendszerről.