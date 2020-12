A krumpli már smafu? Jelképes áron oszt karácsonyfát a fideszes polgármester és ingyen ad fél kiló szaloncukrot

Lehetséges, hogy már a Fidesznek is túl drága 4,4 millió forint egy zsák krumpliért, ráadásul a karácsony közeledtével nem is érezte volna túl időszerűnek a kormánypárti Szentgyörgyvölgyi Péter, hogy néhány kiló pityókával lepje meg a belvárosiakat, miközben sokan annak is örülnek, ha egy kis krumpli kerül az asztalukra: még a KSH által is megbuherált statisztikai adatok szerint is 110 ezer fő környékén alakul a mélyszegénységben élők száma Magyarországon. Persze ez most más tészta.

A kollektív családi bejgli-pusztításra készülve taktikát váltott a Fidesz és ezúttal inkább fát és szaloncukrot osztogat.

A napi.hu szúrta ki, hogy

jelképes áron árul fenyőfát az V. kerületi önkormányzat a belvárosi nyugdíjasoknak és családosoknak. Sőt, az igénylők kapnak fél kilogramm szaloncukrot is ajándékba.

December 14-ig regisztrálhattak az V. kerületi nyugdíjasok, nagycsaládosok, nevelési- és jövedelempótló támogatásban, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő lakosok

az 500 forintos, 120-130 centiméter magas fenyőfára, valamint az ajándék fél kiló szaloncukorra.

A koronavírus-járvány miatt az önkormányzat kiszélesítette az igénylők körét és az 1-2 gyereket nevelő családok is regisztrálhattak a jelképes árú fenyőre.

Szentgyörgyvölgyi Péter láthatóan annyira komolyan gondolta a dolgot, hogy biciklire pattant és vállára fektetve szállította a karácsonyfákat. Erről a fideszes politikus képet is posztolt Facebook-oldalára.