Gyermekvédelem Magyarországon: kislányokat molesztált egy budapesti gyerekotthon nevelője

A kegyelmi botrány kirobbanása után egy újabb gyomorfogató történet arról, hogyan teljesít a gyermekvédelem hazánkban, ahol a könyveket lefóliázzák, a gyerekbántalmazókat meg szabadon engedik.

2011 elején derült ki, hogy a budapesti Cseppkő Gyermekotthonban hosszú hónapokig bántalmazhatott két kislányt – egy 7 és egy 8 évest – az intézmény egyik nevelője. A Népszava által kikért, külső szakértők által írt jelentés súlyos visszaéléseket és mulasztásokat tárt fel a gyermekotthon működésével kapcsolatban, ám a felelősségre vonás elmaradt. Legalábbis ami a nevelőt illeti.

Teljesen szabadon távozott, eljárás sem indult a gyerekmolesztáló ellen

A nevelő csoportvezető volt, a jelentés szerint munkatársai tudhatták, mi folyik:

A férfi rendszeresen hazavitt két kislányt. Az is tudott volt, hogy „ölbe veszi, szájon csókolja a lányokat”, birkózik velük, az ágyukban aludt az otthonban, „de arra is volt példa, hogy együtt fürdött velük”

– írja a lap. A dokumentumok alapján az érintett dolgozó esetében nem indult fegyelmi eljárás, közös megegyezéssel távozott a gyermekotthonból, a rendőrség pedig „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást. A főváros azt követően indított vizsgálatot az otthonban, hogy a Cseppkő lakói közül ketten meghaltak. Ezek után derült ki, hogy az egyik nevelő mit kislányokat molesztál.

„A férfi csoportvezető, tehát egyfajta főnök volt, és a hierarchiában alatta állók nem kérdőjelezték meg a cselekedeteit” – mondta akkor Csókay László. A Fővárosi Önkormányzat ifjúságvédelmi osztályvezetője szerint ez volt az oka, hogy az ügy sokáig titokban maradhatott.

„Alapos, odaadó és felkészült”: fideszbarát, kitüntetett igazgató a háttérben

A Cseppkő otthon igazgatója, Herczeg Krisztián még elismerést is kapott a „munkájáért”: 2021-ben ugyanazt a Bárczy István-díjat adta neki a főváros, amit a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatójának 2015-ben, a később elítélt Vásárhelyi János. Láng Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője ezekkel a szavakkal terjesztette fel a díjra Herczeget: „Mottója: családi nevelést pótló gondoskodásban részesíteni a hozzájuk kerülőket. Herczeg Krisztián munkáját az alaposság, az odaadás és felkészültség jellemzi.”

Szakmai körökben nagy port kavart Herczeg díjazása. Amikor újabb vizsgálat indult az otthonban – ezúttal külső szakértők vezetésével –, az igazgató nem mutatkozott készségesnek. A gyerekeket például elvitték „játszóterezni”, hogy a szakemberek ne beszélhessenek velük. A jelentés szerint 1-2 lánynövendék gyerekprostitúció áldozata lehetett, ám ezt a nevelők nem jelentették. Mint írták „aggodalomra ad okot, hogy a munkatársak nem tudták megvédeni a gyermekeket az önmaguktól vagy kortársaiktól feléjük irányuló agressziótól”. Összességében

az intézmény egy rossz gyerekmegőrzőként működött. Ennek ellenére kapott az igazgató a fideszes Láng Zsolt felterjesztésére Bárczy István-díjat kapott.

A lap megjegyzi: a bicskei igazgatót is egy fideszes politikus, Bagdy Gábor, Tarlós István helyettese javasolta Bárczy-díjra. Herczeg is jó kapcsolatokat ápolhat a kormánypárttal, korábban pont ő tüntette ki Láng Zsoltot Dr. Populás Antal-díjjal, mondván „bizonyította az otthonhoz és annak lakóihoz, nevelőihez való pozitív hozzáállását”. Vegyük hozzá azt is, hogy Herczeg jelenleg is elnökségi tagja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének, amelynek elnöke az érdi, Fidesz által támogatott polgármesterjelölt.

