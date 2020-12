Karácsony alkalmából üzentek a hazai történelmi egyházak vezetői

Jézus Krisztus születésének ünnepén szentmisét celebrált Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek, igét hirdetett Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és istentiszteletet tartott Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke is. A hazai történelmi egyházak első emberei mind az emberek járvány miatti egymástól elszakítottságát emelték ki ünnepi beszédeikben.

Erdő: senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből

Senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből, legyen bár idős vagy magányos, beteg vagy kitaszított, elfoglalt ember, akit életének feladatai akadályoznak abban, hogy önmaga legyen és észrevegyen másokat is – mondta Erdő Péter magyar katolikus egyházfő pénteken, az esztergomi bazilikában tartott hagyományos karácsonyi misén. A bíboros hozzáfűzte: „nem maradhatnak ki azok a gyerekek sem, akiknek egyébként kevés törődés, jó szó és odafigyelés jut, mert könnyebb tárgyakkal kedveskedni nekik, mint megadni, amire igazán szükségük van: a személyes foglalkozást, az értelmes, boldog élet megbízható szabályait”.

Az esztergom-budapesti érsek felidézte, hogy a járvány miatt különösen nehéz volt az elmúlt esztendő. „De megéreztük, hogy szükség van minden tudásunkra, igyekezetünkre, hogy figyelnünk kell egymásra, és tudni kell áldozatot is vállalni” – fogalmazott. Erdő Péter arra kérte a híveket, hogy egy telefonhívással, egy üzenettel, egy jókor érkező küldeménnyel vagy néhány jó szóval szerezzenek örömet karácsony táján is.

„Akkor válunk igazán önmagunkká, akkor teljesedik ki a szabadságunk is, ha a saját pillanatnyi érdekünkről le tudunk mondani, ha másokért áldozatot is tudunk vállalni. Már itt a Földön is így lehetünk igazán boldogok” – mondta a bíboros.

Erdő Péter hangoztatta: Isten irgalmassága jelenik meg karácsonykor, amelyre a világnak olyan nagy szüksége van.

„Legyen az idei karácsony az isteni irgalmasság ünnepe! Szülessünk újjá az egymás iránti szeretetben és felelősségben!” – zárta karácsonyi miséjét az esztergom-budapesti érsek.

Bogárdi Szabó: Isten Jézus Krisztusban támasztott világosságot

Isten Jézus Krisztusban támasztott világosságot, dicsősége felragyogtatására – mondta a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsonyi igehirdetésében pénteken. Bogárdi Szabó István Budapesten, a Budahegyvidéki Református Templomban arról beszélt, hogy az ember kiűzetett a Paradicsomból, ezért egész életén át lekötve tartja a halál; halhatatlanságról ábrándozik, de rövid földi életét gyötrelmek között tölti.

A református püspök szerint bár az ember elvesztette az Istennél lakozás áldását, Isten nem törődött ebbe bele, és az emberek közé küldte Krisztust, „az ige testet öltött és eljött közénk, eljött hozzánk és eljött érettünk”.

Bogárdi Szabó István elmondta: a koronavírus-járvány az élet és az ünneplés elemi feltételeit, a családot, az ölelést, az istentiszteleti sokadalmat „kiszakította” az ünnepből.

„A mostani időkben mindannyian epekedve várjuk a gyógyszert, mely révén legyőzzük a vírust, eltávozik a veszedelem, és újra megölelhetjük és megcsókolhatjuk egymást, találkozhatnak a családok, a barátok, a közösségek, újra láthatjuk egymást színről színre, megcsodálhatjuk a másik ember szép arcát, amit nem fed el a maszk, újra útra kelhetünk távoli világok felé és végezhetjük szabadon a munkánkat. Voltaképpen életet várunk, világosságot várunk, az igét várjuk, aki által minden lett, ami lett” – tette hozzá a püspök.

Fabiny: Isten ott van minden emberi szenvedésben

Isten ott van minden emberi szenvedésben, a kórházakban és az oxigénsátor alatt is – mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony első napján az óbudai evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten. Fabiny Tamás prédikációjában elmondta: a karácsonyi történet arról szól, hogy Isten nemcsak a magasságban, hanem a földi világban, az emberek otthonaiban és szívükben is otthon akar lenni.

Isten, akinek a lakóhelye a menny volna, Jézus Krisztusban „egészen mélyre jutott”, mert a mélyen lévő, a szenvedő, a bűnös, az esendő, az istenkerülő embert akarja megtalálni – mondta.

Fabiny Tamás hangoztatta: Jézus nem steril körülmények között született. A magasságban ugyan ott ragyogott a fényesség, de a földön szenvedés, mocsok és vér volt – tette hozzá. Ma is ebben a szenvedésekkel, vérrel és mocsokkal szennyezett világban kell az igének testté válnia. Egy olyan világban, ahol üldöztetés, terrorfenyegetettség, klímaválság, munkanélküliség és világjárvány van – mutatott rá.

Isten karácsonykor egészen közel jött az emberhez, mert ő nem a távolság, hanem a személyesség Istene. A világjárvány miatt a távolságtartás időszakát éljük, és „fáj, hogy nem ölelhetjük meg családtagjainkat”. A karácsonyi történet mégis arról szól, hogy Isten át tudja hidalni a távolságot – mondta az evangélikus elnök-püspök.

