Kora délután kisebb földrengés volt Magyarországon, valószínűleg a horvátországi utórezgése lehetett - írja a 24.hu. A rengést több budapesti kerületben is érezni lehetett, Józsefvárosban a csillárok mozogtak, Erzsébetvárosban a poharakban remegett a víz, Ferencvárosban kilengett a karácsonyfa teteje. A rengés 15-20 másodpercig tartott, egy szombathelyi olvasónk jelezte, hogy ők is érezték, mozgott a szék, ahogy a karácsonyfa díszei is. Zuglóból a gurulós irodaszék mozgásáról kaptunk beszámolót.

Frissítés: a 24.hu a horvát sajtóra hivatkozva írja, hogy Horvátországban 6,3-as erősségű földrengést mértek 11 óra után, a magyar határtól körülbelül százötven kilométerre fekvő Petrinjában házak is összeomlottak.