"Elhibázott döntések sorozatát produkálta a kormány, amikor a járványra hivatkozva vont el forrásokat"

- mondta az Alfahírnek évértékelőjében Berta Krisztián, Nagykanizsa önkormányzati képviselője.

Nagykanizsa az egyik olyan megyei jogú város, ahol 2019-ben fideszes lett a polgármester, de az ellenzéki pártok képviselői alkotnak többséget a közgyűlésben. Ennek eredményeképpen meglehetősen parázshangulatúak a testületi ülések és a kialakult helyzeten a 2020-as év válsága tovább rontott. A koronavírus-járvány nyomán meghozott kormányzati intézkedésekkel elégedetlenek az ott élők és az óévet értékelő Berta Krisztián szerint ennek fő oka, hogy pontosan látják, az új összetételű önkormányzatnak nemcsak a járvánnyal és az ennek nyomán megjelent gazdasági, illetve társadalmi-szociális válsággal kell megküzdenie, hanem a Fidesz bosszújával is.

A Jobbik nagykanizsai alelnöke szerint 2020 az elhibázott kormányzati járványkezelésről és a helyi Fidesz kicsinyes bosszúhadjáratáról szólt. Ennek eredményeképpen Nagykanizsa sem kerülhette el a "körön kívülre" került települések, városok sorsát. Az átlagosnál is nagyobb mértékű elvonások és a politikai alapon elosztott kevesebb forrás miatt is nehéz éven van túl a Zala megyei város.

Nem elég, hogy szembe kellett nézniük a válsággal, a vírus első hulláma idején a bosszútól fűtött országgyűlési képviselővel és a veszélyhelyzet miatt az ő teljhatalmú bábjaival is megvolt a maguk baja, amikor komolyan átdolgoztatták velük az üzleti terveiket. Aláírom, válság idején mindenkinek felül kell vizsgálnia a bevételeit és kiadásait - ahogy egyébként ezt nem tette meg a polgármester, aki az első hullám idején bővítette a polgármesteri kabinet létszámát -, de itt nem erről volt szó, hanem piti bosszúról azért, mert elégedetlenek voltunk a hozzájuk kötődő vezetőkkel, az általuk végzett munkával és leváltottuk őket

- közölte Berta Krisztián.

A jobbikos önkormányzati képviselő ugyanakkor a kormányzati elvonások ellenére elégedett volt azzal a munkával és teljesítménnyel, melyet az új vezetők végeztek és végeznek.

Elég csak a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-re gondolni, ahol a válság ellenére is több bérlakást újítottak fel ebben az évben, mint az előző vezetés alatt, de említhetném a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-t is, mely új munkahelyeket is teremtett