Orbán kettős mércéjének elszenvedői nem az önkormányzatok ellenzéki vezetői lesznek, hanem az emberek

Beleznay Zsuzsannát, Terézváros kereskedelemért és köztisztaságért felelős alpolgármesterét, illetve a Jobbik nő- és családpolitikáért felelős képviselőjét kérdeztük többek között arról, hogyan és mivel segítette a kormány a koronavírus alatt az önkormányzatot, s ez elegendő volt-e.

Természetesen nem, mivel nálunk a polgármestert nem Cser-Palkovics Andrásnak vagy Dézsi Andrásnak hívják. Sajnos ebből a szempontból is hungarikumnak számít az Orbán-kormány válságkezelése Európában. Hiszen amíg Németország és Ausztria azon dolgozott, hogy minél több pénzzel segítse az önkormányzatokat, addig a magyar kormány minden önkormányzatot megterhelő intézkedéseket hozott egész évben a koronavírus járvány alatt. Az év végén viszont az olyan városoknak, ahol kormányközeli vezetés van, komoly, milliárdos összegű „karácsonyi ajándékot” juttatott

– kezdte Beleznay.

Hozzátette, ha igazán pontos akar lenni,

a fideszes vezetésű önkormányzatok 21,876 milliárd forintot, az ellenzési vezetésűek pedig 1,911 milliárd forintot kaptak.

A jobbikos alpolgármester elmondta, tekintettel arra, hogy Terézváros, valamint a fővárosi kerületek nagy része a Kormány szemében ellenzéki vezetésűnek számít, így semmilyen segítséget nem kaptak.

Orbán Viktor azonban nem az ellenzéki önkormányzatok politikusait bünteti ezzel, hanem az önkormányzatok által fenntartott bölcsődéket, óvodákat, szakrendelőket és még sorolhatnám. Így pedig azokat az alapvető szolgáltatásokat, amelyeket a magyar emberek vesznek igénybe, tehát a legvégén ennek a kettős mércének megint az emberek lesznek az elszenvedői, ha például nem tudják majd bölcsődébe vinni a gyermeküket

– összegezte.

A politikus kitért arra is, a megvonások negatív hatásait az idei esztendőtől érezhetik majd a bőrükön, azonban

minden erejükkel azon lesznek, hogy ezek ellenére is meg tudják őrizni a közszolgáltatások színvonalát.

A jelenlegi Kormány azonban sajnos kiszámíthatatlan. Eddig sem jelezték előre, hogy mit terveznek, a sértődöttség pedig nem a legjobb tanácsadó

– látja Beleznay.

De mégis, mennyire terhelheti meg a kerület életét a jövőben az, hogy a Fidesz-kormány elengedte az iparűzési adó felét? Az alpolgármester elmondta, mindenképpen megterhelő lesz, ennek mértékét azonban egyelőre még nem látják.

Beleznay Zsuzsanna Béli Balázs / Alfahír

Mint ismertette, az iparűzési adó az önkormányzatok által végzett közszolgáltatások legfontosabb alapja. Ebből finanszírozzák a helyi tömegközlekedést, a szemétszállítást, az utak karbantartását, a közvilágítást, a zöldfelületek kezelését, a szociális támogatásokat, valamint a színházakat, illetve a kulturális- és sporttevékenységeket.

Ezeknek a megfelezése nem kezeli, hanem sajnos csak mélyíti a válságot. Félreértés ne essék, én nem azért aggódom, hogy a kerületünkben nem tudnánk ellátni a közfeladatainkat. Szigorú költségvetéssel, továbbá a tartalékok felélésével túllendülhetünk ezen az időszakon. Itt a legnagyobb problémát az jelenti – amelyet Orbán Viktor nem tud, vagy nem akar meglátni –, hogy rengeteg helyi vállalkozás került a csőd szélére, számtalan kerületi lakos vesztette el fix bevételi forrását, mivel az itteni vállalkozások döntő többsége az idegenforgalomból és a vendéglátásból élt

– hangsúlyozta a politikus hozzátéve, állami segítség híján nekik kell önkormányzati szinten támogatást nyújtaniuk lakosaiknak, amely szintén az ő megnyirbált költségvetésüket terheli.

Sértődöttségből nem lehet országot vezetni. Ez történik akkor, amikor a rövidtávú politikai céljait valaki a sértődöttségtől vezérelve a lakosság igényei elé helyezi. Számomra a legszomorúbb, hogy emberi sorsokat és életeket áldozunk be egy aljas politikai cél érdekében

– fogalmazott.

A jobbikos alpolgármester elmondta, a vállalkozások számára érdemi segítséget például az jelenthetne, amelyet Ausztria is alkalmazott: vagyis az egyéni vállalkozásoknak szánt vissza nem térítendő támogatás. Hazánk szomszédja azonban másban is precedensként szolgálhat, hiszen az osztrák kormány a vállalkozások fix költségeire is biztosított hozzájárulást.

Meggyőződésem, hogy a vállalkozók és a munkavállalók nem segélyt és nem könyöradományt szeretnének, hanem munkát, lehetőséget, akár állami vagy önkormányzati megrendeléseket. Gondoljunk csak a New Deal politikájára, amellyel Roosevelt elnök kivezette az USA-t a nagy gazdasági válságból 1932-től. Pedig az sokkal nagyobb gazdasági recesszió volt

– véli Beleznay Zsuzsanna.

Az alpolgármestert arról is megkérdeztük, milyen kormányzati lépésekre – legyen az akár segítség, akár támogatás – lett volna, illetve lenne szükség ahhoz, hogy a város fenn tudja tartani a kötelező feladatok ellátását. Beleznay Csehországot és Ausztriát hozta fel példaként, ahol még plusz támogatást is nyújtott a kormány a járványhelyzet miatt bajba került önkormányzatoknak.

Ausztriában az olyan pályázaton induló városok és falvak között osztottak szét egymilliárd eurót – ismertette Terézváros alpolgármestere –, ahol anyagi gondokat okozott a járvány, céljuk a félbe maradt vagy el sem kezdődött beruházások megvalósítása volt a cél. Többek között idősotthonok, iskolák, óvodák, múzeumok felújítása, de a tömegközlekedés korszerűsítése is a támogatandó területek között volt.