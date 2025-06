Alaposan felforgatta az üzemanyagpiacot a közel-keleti háború

Eddig mindig kedden, csütörtökön és szombaton emelkedett a hazai üzemanyagok nagykereskedelmi ára, amiről a Holtankoljak előző nap számolt be, ám az autós portál kedden is áremelkedést jósolt. Mint írják, szerdától továbbra is növekvő tendenciára számíthatunk a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal kerül majd többe.

A portál statisztikái szerint kedden a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 602 forint/liter,

– gázolaj: 604 forint/liter.

Bár a piac megnyugodni látszott, de a válság, illetve a tűzszünet felrúgása újabb bizonytalanságot jelent, ez a kockázat pedig felfelé nyomja a nyersolaj, emiatt pedig az üzemanyagok árát is.