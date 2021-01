Szlávik: Más oltás jó az időseknek, a fiataloknak, az allergiásoknak, de egyelőre nincs ilyen választék

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa arról beszélt az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában, hogy Magyarországon aránylag magas az oltásellenesek száma, ez a jelenség még az egészségügyi dolgozók között is létezik. A kérdésre, hogy utánuk miért a szociális rendszerben dolgozókat és miért nem az időseket kezdik el oltani, Szlávik úgy válaszolt, hogy a 60 év felettiek itthon nagyjából 2 millióan vannak, az ő beoltásuk megszervezése komoly logisztikai feladat és nagyságrenddel több oltóanyag kell hozzá.

Hét csoportba osztják a magyarokat - így néz ki a kormány oltási terve A Nemzeti Népegészségügyi Központ december 31-én töltötte fel a honlapjára az oltási terv kivonatát. A legfontosabb kitétel, csak akkor kaphat oltást valaki, ha az elmúlt 6 hónapban nem igazolódott az esetében COVID-19 fertőzés (függetlenül attól, hogy volt-e tünetekkel járó megbetegedés). Tehát, aki a tavaszi hullámban átesett a fertőzésen, oltható.

Arra a kérdésre, hogy melyik vakcinát tartja a legjobbnak, azt válaszolta: az a jó vakcina, ami elérhető, mivel Magyarországon a Pfizer vakcinája ez, azzal oltatta be magát. Hozzátette: örülne, ha lehetne válogatni a vakcinák között, hiszen más oltás jó az időseknek, a fiataloknak, az allergiásoknak stb., de egyelőre nincs ilyen választék.

Szlávik azt is elmondta, hogy Magyarországon még nem észlelték a koronavírus új variánsát, ami már több európai országban is felbukkant, de úgy tűnik, hogy a vakcina képes megfogni ezt a verziót is. A főorvos leszögezte, a koronavírusnak sok utókövetkezménye van, ezért a legjobb megakadályozni a megfertőződést, a megoldás az lesz, hogy minél többen beoltatják magukat.