Müller Cecília is beoltatja magát a koronavírus elleni vakcinával

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese emlékeztetett rá, hogy a korlátozó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak. Az egészségügyi dolgozókat ezrével oltják és már a szociális intézményekben is megkezdődött a vakcinák beadatása. Elhangzott, hogy a napi járványadatok javulásában megtorpanás következett be, de fontos megjegyezni, hogy az elsőként beoltottak második oltása még csak most következik, így a számadatokban a javulás csak később mutatkozhat meg.

Mint kiderült az elmúlt 24 órában egy üzletet kellett bezárni különféle járványügyi szabályok megszegése miatt, emellett 60 emberrel szemben intézkedtek helyszíni bírsággal

10 375 karanténban lévő személyt ellenőriztek, mobilon keresztül pedig 2693 ember ellenőrizhető

Müller Cecília örömtelinek nevezte a friss járványügyi adatok ismertetése során, hogy 7000-rel nőtt a gyógyultak száma egy nap alatt, és 4000-rel csökkent az aktív fertőzöttek száma

Kitért arra is a tisztifőorvos, hogy az oltás biztonságosnak és jónak nevezhető, emlékeztetett rá, hogy vakcina hetente fog érkezni

Kedden például 39 ezer ember beoltására alkalmas Pfizer-vakcina érkezik, de emellett a Moderna szállítmánya is megérkezik jövőhéten

Kérdés-szekció

Az operatív törzs tagjai elmondták, hogy érthetetlen az a fajta kritikus magatartás, amit a mentők, oltók kapnak az utóbbi időben. Mivel a tudomány igazolta a vakcinák hatékonyságát, fel kell sorakoznunk mellé.

Arra kérdésre, hogy Müller Cecília beoltatja-e magát a tisztifőorvos egyértelmű választ adott:

Nem kérdés, természetesen igen. Első körben azok kapnak oltást, akik a betegágyak mellett állnak.

Kiemelték, hogy akik élnek az oltás lehetőségével, néhány napig kerüljék az intenzív testmozgást, ugyanakkor a mérsékelt alkoholfogyasztás megengedett.

Kérdésre válaszolva kiemelték, hogy Pfizerből 3,3 millió személynek szóló vakcina jön, Modernából 872 ezer embernek szükséges vakcinára számíthatunk, de emellett egyéb gyártókkal is tárgyalásokat folytat az ország.