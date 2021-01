"80 százalék körüli halálozás volt novemberben. Ez a szám mindent elárul!"

Miközben más országban a média is betekintést nyerhet a kórházak mindennapjaiba, hogy az emberekhez eljusson a valóság, nálunk titoktartási kötelezettséget iratnak alá a dolgozókkal és a köztévében csak a hamis sikerpropagandát halljuk

- írta január 6-án Facebook bejegyzésében Rig Lajos, akkor jelezte, a 2021-es évet azzal kezdi, hogy rendszeresen közzéteszi az egészségügyi dolgozóktól hozzá érkező leveleket, hogy mindenki lássa, mi a valós helyzet.

A Jobbik alelnökéhez két nap alatt több tucat levél érkezett. A képviselő szerint a kommentelő orvosok, az ápolószemélyzet, a betegek és a hozzátartozók véleménye valóban mást mutat, mint amit a kormányzati propaganda sulykol minden rendelkezésére álló csatornán.

Rig Lajos most először, de nem utoljára tett közzé közösségi oldalán a hazai egészségügy helyzetét a valósághoz vélhetően közelebb álló hozzászólást. Ennek a valóságnak a része lehet az is, hogy a tapasztalataikat megosztók - többnyire félelemből - névtelenül kénytelenek beszámolni a betegellátás nehézségeiről. Ezekből a levelekből és a kommentekből egyébként nemcsak a járványkezelés súlyos hibáit és mulasztásait lehet megállapítani, hanem azt is, hogy a folyamatosan alulfinanszírozott és évtizedek óta akut válságban létező egészségügyet, már nagyon régóta az ágazat szereplőinek hivatástudata tartja életben.

A valóság. Vol.1.

Jelenleg 40 ágyon tudunk “ellátást” nyújtani, a KÁNY felé 71!!! ágy van lejelentve, mivel a miniszter “úr” ennyit írt elő. 4-6 beteg jut egy ápolóra, aki legtöbb esetben nem intenzíves szakápoló, hanem műtősnő, kötözős nővér, krónikus "beles" ápoló igazából bárki, aki mozog át lett vezényelve, de nincs tapasztalata az ilyen típusú ellátásban

- írja egy koronavírussal fertőzött betegeket intenzív osztályon ápoló orvos, aki szerint az orvosok szempontjából még rosszabb a helyzet. A kórházi ügyeletben sebészek, plasztikai sebészek, nőgyógyászok felügyelnek nyolc! kritikus állapotú beteget úgy, hogy egy szinttel lejjebb van a szakorvos, aki szintén 8 betegre felügyel.

Katasztrófa! Eközben nyugodtan folyik a magánellátás és rengeteg aneszteziológus ott dolgozik ahelyett, hogy hozzánk lenne átvezényelve. 80% körüli halálozás volt novemberben. Ez a szám mindent elárul

- zárta levelét a Rig Lajosnak címzett szakorvos.