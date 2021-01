Mi várhat Trumpra az elnöksége után?

Kaló Máté külpolitikai elemzőt kérdeztük arról, hogy mi vezetett a végül öt halálos áldozattal járó erőszakos eseményekhez az amerikai törvényhozás épületénél. Kitértünk arra is, hogy mi történhet ezután, és mi várhat Donald Trumpra.

Kicsit banális kérdés, de Donald Trump komolyan gondolhatta, hogy akár Mike Pence segítségével megakadályozhatja Joe Biden elnökségét az elektori szavazatok hitelesítésénél?

Vannak egymással versengő magyarázatok, az egyik szerint tényleg nem tudja elfogadni és feldolgozni, hogy elveszítette az elnökválasztást, és van egy erős belső késztetése, hogy minden opcionális forgatókönyvvel megpróbálkozzon, még akkor is, ha jogilag egyértelműnek tűnik, hogy már nincs mit tenni. A másik, hogy ezzel rengeteg pénzt összekalapoz, csak a novemberi választások óta százmillió dolláros nagyságrendben. Az viszont irreális elképzelés, hogy a vereség ellenére megtartsa az elnöki pozíciót, racionálisan nem gondolhatta komolyan, hogy ezt meg lehet tenni, de a nárcisztikus személyisége miatt a végsőkig próbálkozott.

Mennyire fedezhető fel az elnök személyes felelőssége a Capitoliumnál történtekben?

Több körülmény együttállása okozta az eseményeket. Trump és stábja szándékosan arra az időre szervezett egy tüntetést a Fehér Ház és a Capitolium közötti területre, amikor az épületben hitelesítették Biden elektori kollégiumban aratott győzelmét. Ez egyébként csak egy ceremoniális aktus, a törvényhozás szövetségi szinten áldását adja az eredményre, de nem az ő hatáskörük a döntés, hanem azoké az államoké, akik delegálják az elektorokat, ezért nem volt reális esély arra, hogy itt változtassanak a végeredményen. Odahívtak Trump leghűségesebb támogatói közül sok embert, ezzel már megágyaztak annak, hogy esetleg átvonulhassanak a kongresszus épületéhez, ami nagyjából 5-10 perc sétát jelentett. Olaj volt a tűzre, hogy Trump és családtagjai, vagy például Rudy Giuliani olyan beszédeket tartottak, amelyek explicite értelmezhetők erőszakra való felbujtásként. Nem véletlen, hogy a tüntetők egy csoportja ilyen hangulatban ment a Capitoliumhoz. Ahhoz képest, hogy milyen biztonsági felkészültség szokott lenni, meglehetősen egyszerűen bejutottak az épületbe, ahol évszázados szinten példátlan károkozás történt. Fontos vizsgálat lesz az esemény körülményeinek a felderítése.

Mi következhet most, el lehet még mozdítani Trumpot, vagy ehhez már túl kevés idő van hátra az elnökségéből?

Sok realitása nincs, de megpróbálhatják. Ez nem csak az impeachment útján lehetséges. Az alkotmány 25. kiegészítése alapján, ha a kabinet alkalmatlannak értékeli az elnököt teendői ellátására, akkor az alelnök veheti át a helyét. Trump aznapi kommunikációja után, amit a közösségi médiumok letiltással „jutalmaztak”, bátrabb okfejtéssel könnyen kihozathatja valaki, hogy fennáll ez a helyzet. Az impeachment-eljárást a törvényhozóknak kötelessége megindítani, ha jogi kategóriákat is kimerít az elnök viselkedése, de ismerve az eljárás természetét, a hátralévő hét nap Biden beiktatásáig nem elegendő idő. Ezek inkább elméleti, mintsem gyakorlati lehetőségek, de valóban zajlik a diskurzus a politikai-jogi szférában, hogy lehet-e puccskísérletnek minősíteni a randalírozást, és hogyan lehet értékelni a felelőtlen politikusi viselkedést. Lehet vitatkozni arról, hogy ez valóban puccskísérlet volt-e, mert ahhoz képest, hogy milyen puccsokat ismerünk, azok egy jól átgondolt szervezés eredményei voltak, de az, hogy erről kell beszélnünk, önmagában káros a demokráciára.

Trumpnak lehet még politikai jövője?

Az elmúlt négy évben minimális számú republikánus politikus konfrontálódott Trumppal, mert annyira lojális volt a párt tábora az elnökhöz, hogy ez szinte politikai öngyilkosság volt. Ezúttal viszont a folyamatosan kitolódó piros vonalat is átlépte Trump, egyrészt a halálos áldozatok miatt, másrészt mert pont az elnök személye feletti legnagyobb kontrollt gyakorló testület „templomába” tört be az elnököt támogató randalírozó csoport. Ezt nem lehetett tolerálni, még akkor sem, ha a pártlogika ezt diktálta volna. Sok republikánus szenátor, akik előre jelezték, hogy meg fogják támadni az elektori kollégiumi eredményt, visszavonták ellenkezésüket azzal indokolva, hogy az elmúlt nap eseményeit figyelembe véve átgondolták a dolgok súlyát és elfogadják a választások eredményét, de azért felhívják a figyelmet, hogy gondok lehetnek a választások tisztaságával. Ez gyakorlatilag a korábbi álláspontjuk kicsúfolása, de jelzi, hogy most túl messzire ment Trump, mert végsősoron az vezetett az erőszakos cselekményekhez, hogy felépített egy olyan narratívát, ami szerint elcsalták a választást és nem lehet bízni az amerikai intézményrendszerben, miközben ez tényszerűen nem igaz, bírósági ítéletek sora bizonyítja.

Indulhat 2024-ben?

A mostani vereség az ő egójával nem egyeztethető össze, és nehéz elképzelni, hogy Trump önvizsgálatot tart, átgondolja, hogy mit csinálhatott rosszul és jobb jelöltként megpróbál visszatérni. Ha a Twitter és a Facebook engedi, akkor hangosan ki fogja fejteni a véleményét, a követői bázisa is megmarad. Akár királycsináló, vagy valamiféle republikánus orákulum is válhat belőle, de jelen pillanatban olyan tempóban idegeníti el magától még a republikánusokat is, hogy elzáródhat ez az útvonal.

Várhatnak bírósági eljárások Trumpra január 20. után, például az adóügyei miatt?

Az állami szinthez kötődő esetleges bűncselekmények elkövetése miatt megfoghatják az agilisabb ügyészek, főleg New York államban, ahol korábban élt és üzletelt. Ez esetben problémái lehetnek a 2024-es indulással is.

Érdemes attól tartani, hogy egy olyan új realitás születik, amiben bizonyos csoportok megtámadják a törvényhozás épületét, ha nem az általuk támogatott jelölt nyer?

Az a kétpárti kiállás, ami látható volt, szerintem pozitív érzéseket keltett azokban is, akik aggodalommal figyelték az eseményeket. Ez az egész mutatvány lényegében csak Trump szűk köréhez kötődik, szerintem bízhatunk abban, hogy a történet egy szabályt erősíti kivétel volt. A demokratáknál és a republikánusoknál sem látok olyan politikusokat a porondon, akik hasonló cselekmények elkövetésére buzdíthatnák a támogatóikat.