A turisztikai kkv-k helyett megint a NER-kompatibilis vállalkozókhoz és önkormányzatokhoz kerülnek a támogatások

A 24.hu írása alapján nem szakít eddigi gyakorlatával a Guller Zoltán vezette Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), amely a lap szerint teljesen átláthatatlanul osztogatja az adófizetők pénzét. Az MTÜ oldalán található közel 200 oldalas, rendezetlen dokumentum az állami szervezet összes tavalyi pénzosztását felsorolja. Ebből az is kiderült, hogy a tavaly elnyert állami támogatások kedvezményezettjeinek köre bővült és például, Fellegi Tamás, a második Orbán-kormány nemzeti fejlesztési miniszterének egyik cége 1,5 milliárdot kapott szállodafejlesztésre, míg a Lázár János felügyelte Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. ezúttal 840 millió forinthoz jutott a Hotel Nonius megújítására, egy szolnoki hotelre pedig négymilliárd közpénzt adtak. A 24.hu arra is rámutatott, hogy hasonlóan kedvező elbírálás mentén jutottak támogatáshoz a fideszes önkormányzatok amikor a turisztikai beruházások elosztásáról döntöttek.

De ez még nem minden. Tiszaparti szálláshelyfejlesztésre kapott 285 millió forintot Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter üzleti körébe tartozó vállalkozó, Mikucza Tamás cége is. De jutott pénz bőven a NER-ben meredeken felfelé ívelő pályát befutó, nemrég a Magyar Rektori Konferencia társelnökének is megválasztott Mocsai Lajos családjának is. A Bánó Birtok turisztikai fejlesztésére 60 millió forintot kapott Mocsai Lajosné cége.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a jelentős összegű támogatást nyújt a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésére. A Fons Sacer belső egyházi jogi személy 3,2 milliárd forint közpénzt kap, de hohy mire, az a táblázatból nem derült ki. Még ennél is több pénzt kapott, összesen 4 milliárd forintot a Green Plan Center Oktatási, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a szolnoki Tiszakavics Hotel fejlesztésére. A társaság egy bizonyos Plachy László résztulajdonában van, aki a napelem üzletben is érdekelt, és – mint azt a 444.hu megírta – kiváló kormányközeli kapcsolatokkal is rendelkezik. A portál riportja többek közt arról szólt, hogy állami segítséggel hogyan tudott a Plachy által vezetett cég megszerezni egy olyan földet, amit a gazdája nem akart eladni.

A friss adatok szerint összesen 400 millió forint közpénz jutott Rókusfalvy Pál cégének is. A korábbi rádiósnak az etyeki Rókusfalvy Fogadó kapacitásbővítésére és szolgáltatásfejlesztésére utaltak több száz milliós állami támogatást. Rókusfalvy cége tavaly 2,2 milliárdért végzett kommunikációs tevékenységeket az államnak.

A Magyar Turisztikai Ügynökség egyébként egyedi támogatás néven pályázat nélkül is osztogat állami támogatásokat. Guller Zoltán az MTÜ vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy egy szakmai grémium dönt a pályázatokról, de azt már egy éve nem árulják el, hogy kikből áll a döntőbizottság. és csak annyit derült ki, hogy ezzel az egyedi támogatással nemcsak vállalkozók jutnak soron kívüli támogatáshoz, de önkormányzatok is. Így kaphatott Esztergom fideszes önkormányzata 5 milliárd forintnyi támogatást élményfürdő felújítására, és 1,1 milliárdot a városháza épületének homlokzatfelújítására. Csurgó fideszes önkormányzata 3 milliárd forintot kapott szálloda fejlesztésére, Csorna fideszes önkormányzata 2,2 milliárd forintot kapott a termálfürdő értékmentő revitalizációjára. Berettyóújfalu szintén kormánypárti testülete uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésre kapott 2 milliárd forintot, míg Balatonboglár fideszes önkormányzata 500 millió forintot kapott a Buborék élményfürdő fejlesztésére.

A többi NER-es önkormányzat is százmilliókat kapott különféle beruházásokra, de a 24-hu listáján nincs egyetlen ellenzéki önkormányzat sem.

A turisztikai szezonnak kampó

- mondta tavaly márciusban Orbán Viktor, amikor a koronavírus-járvány miatt elrendelte a korlátozásokat.

Később azt hangoztatta a miniszterelnök, hogy a kormány senkit nem hagy az út szélén, de ez mint kiderült, csak a NER-kompatibilis személyekre és önkormányzatokra értette.

Találkoztam olyan hírrel, hogy a turizmus 150 milliárd forint támogatást kapott. Van itt valaki aki részesült belőle?

Ezt a kérdést Szalai Edit szervező tette fel tavaly szeptemberben azon a demonstráción, ahol a turizmus gerincét alkotó kisvállalkozók tüntettek. Mivel az állami milliárdokat a Fideszhez közelálló cégek kapták, a panziósok, utazásszervezők, buszosok, idegenvezetők és ezen cégek alkalmazottjai, ekkora már a tartalékokat is felélték és attól tartanak, hogy a közben csődbe ment vállalkozások helyére a kormányhoz közel álló cégek kerülhetnek.

Pedig mi vagyunk azok, akik míg mások szórakoztak, keményen dolgoztunk, de mi vagyunk azok is akik a családi, és más ünnepeken, húsvétkor, szilveszterkor, karácsonykor is gondoskodtunk a vendégeinkről. Ezért követeljük, hogy minket se hagyjanak az út szélén!

Ezt Fáy Benedek mondta az Alfhírnek a Hősök terén tavaly novemberben megtartott tüntetésen.

Fáy Benedek Alfahír

Ezeken a demonstrációkon egyébként nem milliárdokat követlenek a szakácsok, pincérek, étterem és kis hotel tulajdonosok, illetve az ágazatban dolgozó alkalmazottak, hanem adókönnyítést, igazságosabb támogatási rendszert és nem utolsó sorban azt, hogy hagyják őket dolgozni, hatalmi szóval, illetve az odaítélt milliárdokkal pedig ne avatkozzanak be az ágazat működésébe.