Amikor Bayer Zsolt indít a „becstelenség” ellen petíciót

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Bayer Zsolt petíciót indított. Ez a mondat már önmagában is vicces, hiszen a kormánypárti véleményvezérek naphosszat szoktak hahotázni azon, amikor ellenzéki közéleti szereplők aláírásgyűjtéssel fejezik ki nemtetszésüket a kormány tetteivel szemben. Ezek szerint mindjárt más a helyzet, ha Bayer maga érzi megtámadva magát. Igaz, abban a konkrét esetben, amelyben a kormánypárti megmondóember petíciót indított, a támadás még annál is csak képzeltebb, mint amennyire fiktív a Soros-terv fantazmagóriája.

Bayer Zsolt panaszos fájdalmára az életvédő kezdeményezésekről elhíresült CitizenGo sietett segíteni. A CitizenGo aláírásgyűjtő kampányai izgalmas szellemi televények. A kezdeményezéseket böngészve a fideszes szekértábor szellemi kvintesszenciájára pillanthatunk rá, és merülhetünk el benne. Hollywood, a Netflix és bármely tartalommegosztó rettegve frissítheti nap mint nap az oldalt, hiszen minden egyes botrányára méltó válasz születik a CitizenGo olvasói körében „állítsák le”, tiltsák be”, „követeljük” felszólításokkal. De a központi kánontól elütő kezdeményezésekre is lelni, mert aláírásgyűjtésbe fogtak a vasalódeszkás tanár mellett is, akinek pedig a kormány által kinevezett tankerületi igazgató nehezítette meg az életét. Vagy itt kérne súlyosabb büntetést egy csoport a pedofil bűncselekményekre Kaleta Gábor esete apropóján.

Kissé a kánonból szól ki Bayer Zsolt aláírásgyűjtése is, mert bár a propaganda termékeiben úgy hivatkoznak petíciójára, mint amely a „baloldal halálkampánya” ellen szól, ő elfelejthette a propaganda pontos irányadását, amikor szavait a CitizenGo oldalára feltöltötte, mert eléggé elveszett a részletekben. A petíciójának címe ugyanis: „Ne tűrjük tovább a Krekó-félék becstelenségét, sem a hozzá hasonlók cinkosságát!” Nem kendőzze el itt sem a véleményét a kormánypárt kedvenc megmondóembere, csak azt nem tudjuk meg, hogy mi a „Krekó-féleség”, és hogyan lehet hozzá hasonlóvá válni.

De nem akarom ezt elviccelni. Ijesztőnek és nagyon szomorúnak tartom azt, ahogy egy ember- és honfitársunk méltóságát, és már-már személyi mivoltját megkérdőjelezik a propaganda szívében. Már 16 ezren aláírták ezt a kezdeményezést, igaz, hogy 10 milliós országunkban ez csekély, és a CitizenGo kampányai között sem számít kiemelkedően magasnak, mégis ezt a petíciót voltak képesek megfogalmazni a propaganda fellegvárában. És szomorú az is, hogy egy elviekben az élet és az ember védelmét célul kitűző platform, minden fenntartás nélkül teret enged az aljas politikai rágalomnak, és az emberi méltóság meggyalázásának. Ilyenkor leplezi le magát a szavakban fennen hirdetett életvédelem, sokszor és sokaknak ebben a szubkultúrában az élet csak addig szent, amíg az az anyaméhében van. Miután megszületik a magzat, és különösen azután, hogy önállóan el kezd gondolkodni, az önrendelkezés joga már messze nem tetszik olyan megvédendő értéknek, mint amikor még azért a gyűlölt liberálisokkal vívhattak harcot.

Bayer Zsolt petíciója ugyanis tudatos és nyílt hazugságra alapul, rágalomra. Az ügy alapjául Krekó Péter, a Political Capital vezetőjének Politiconak adott nyilatkozata, amelyet azonban szándékosan vagy véletlenül félrefordítottak. A helytelen fordítás azt a téves képet sugallta, mintha Krekó arra bíztatná az ellenzéket, hogy oltásellenes kampányt folytatva amortizálják a kormány népszerűségét. Erről természetesen szó sem volt. Krekó Péter valójában arról beszélt, hogy a kormány számára veszélyes a nagyon alacsony bizalmi index-szel rendelkező kínai és orosz vakcinák népszerűsítése, különösen akkor, amikor az oltásellenesség aggasztóan növekszik hazánkban.

Ha már erkölcscsőszködésben a CitizenGo máskülönben első szeret lenni, halkan megjegyzem, hogy maga a platform, de egyszersmind a kezdeményezés minden aláírója a nyolcadik parancsolat ellen vét, amely így szól: „Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!” A Krekó Péterrel szembeni rágalom és gyalázkodó kampány teljességében kimeríti a tiltásra vonatkozó cselekményt. Az Örökkévalónak ugyanis nemcsak az ember élete, hanem az ember méltósága is szent.

Nagyon elszomorító, hogy Magyarország szellemi elitjének tekintélyes csoportja ilyen könnyen kapható a tudatosan hazug rágalomra. Krekó Péter ugyanis semmi olyat nem mondott, mondta annak azonban épp az ellenkezőjét, amelyet a propaganda és a hatalom neki tulajdonít. Átlátszó az a szánni való igyekezet, ahogy a népszerűségében bajba jutó Fidesz híreket próbál gyártani, ügyeket nem létező ügyekből. Átlátszó, hogy abban bízik, az ellenzékre keni majd a víruspártiságot. A baj csak az, hogy az ellenzék rendszerint szigorúbb védekezést követelt, és minden vágyálom ellenére kifejezetten vakcinapárti. Ahogyan Krekó Péter is kimondottan oltáspárti. Nem így a Gődény-féle szubkultúra. A vírustagadó szekta koronázatlan királyával, aki kamupártos csaló is egyben, ősszel még jót barátkoztak a kormányzathoz tartozó Pesti TV műsorában. És bár a műsor emlékét szerették volna eltörölni, annak mégis nyoma maradt az interneten. A Pesti TV javára váljon azonban, hogy műsorukba meghívták Krekó Pétert, és lehetőséget adtak arra, hogy a tudatos vagy vétlen félrefordítás helyett közreadja saját szavait.

Krekó Pétert ez a rágalomhadjárat az ellenzékkel azonosítja. Visszatérő csúsztatása ez a kormányoldalnak. Képesek egy privát Facebook oldalon közzétett felvetést is az ellenzék politikai programjával azonosítani. Saját magukat leplezik le ezáltal, hiszen a kormánypárttal barátkozó véleményvezérek körében valóban nincs szabadság engedély nélküli véleményre. De ennek a mentalitásnak és légkörnek nincs meg a párja a kormánytól független oldalon. A kormánytól független oldal ugyanis nem azonos az ellenzékkel, hanem magyar állampolgárok jelentős táborával azonos, akik akár Fidesz szavazók is lehetnek, de véleményüket és tetteiket nem a kormánypártok rezzenéseitől teszik függővé. Krekó Péter pedig nem politikus, pláne nem pártpolitikus, hanem egy politikai elemző műhely vezetője, önálló közéleti szereplő.

Aggaszt, hogy a közvélemény szinte némán és bénán hagyja, ahogy egy elismert honfitársunkat aljas, önző politikai célok oltárán áldozzák fel. Ahogy meg kell ragadnunk azok kezét, akiket politikai okból lehetetlenítenek el, ugyanúgy ki kell állnunk azok mellett is, akiket hazug módon, politikai célból rágalmaznak. Másként tömeg leszünk csupán, és nem nép.

Petíciót legszívesebben én azért indítanék, hogy személyek ellen több petíció nem szülessen. Ne nevezzük honfitársainkat „féléknek”, sem organizmusnak, féregnek sem soha. Nevezzük legvérmesebb politikai ellenfeleinket is azoknak, akik, Isten képmásainak. Vízkereszthez, Urunk megjelenésének ünnepéhez közel ez a kívánság aktuális is.