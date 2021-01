Jobbik: Számoljuk fel a közlekedési káoszt a Mátrában!

A Mátra az egyik leglátogatottabb turista célpont és közös kincsünk. A környéken élőként, döntéshozóként is mindent meg kell tennem az itt élők és az idelátogatók érdekében, hogy akik a Mátrába kirándulnak, azok elégedetten és ne bosszúsan távozzanak

- mondta Facebook posztjában Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Az ellenzéki politikust Gyöngyös polgármestere, Kévés Tamás kereste meg egy évek óta húzódó problémával. Főleg a téli időszakban ugyanis a Kékes tetőre látogató sportolni, vagy csak kikapcsolódni vágyók, parkolása és közlekedése nemcsak, hogy nem megoldott, hanem a forgalom-irányítás is rendkívül komoly problémákba ütközik. A gyöngyösi önkormányzat egyébként párbeszédet kezdeményezett a Heves megyei önkormányzattal és a gyöngyösi rendőrkapitánysággal is, mivel jelenleg Gyöngyös város polgárőrei, valamint a város rendészeti munkatársai látják el ezt a feladatot, amit bár társadalmi munkában végeznek, de nem tartozik a feladataik közé. Nem járhatnak el bizonyos intézkedések kapcsán, és nem is szankcionálhatnak a forgalomirányítás kapcsán.

Meggyőződésem, hogy a rendőrség és a rendvédelem úgy tud jól működni, ha a városrendészeti emberekkel a polgárőrökkel közösen intézkednek, hiszen nekik van igazán helyismeretük. Nem felelőst keresek, hanem megoldást! Jelen esetben sem azt keresem, hogy ki mulasztott, hogy kinek mit kellett volna valamit tennie, sokkal inkább a megoldásra törekszem

- emelte ki Dudás Róbert felidézve, hogy a probléma miatt korábban a gyöngyösi alpolgármester levélben fordult hozzá, egy kormánypárti képviselőhöz és Pintér Sándor belügyminiszterhez.

Ennek nyomán én is levelet írtam Pintér Sándornak, de nemcsak írásban kértem választ a Mátrában kialakuló forgalmi káosz megszüntetése érdekében, hanem személyes találkozót is kértem a belügyminisztertől, mivel ilyen esetekben központi jóváhagyás szükséges

- hangsúlyozta a Jobbik képviselője hozzátéve, közösen kell megtalálni a megoldást a közlekedésre, a bűnüldözésre, hogy a Mátrában élők és az ide látogatók biztonságban lehessenek.