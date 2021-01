10 éves a Filmbarátok - "A hallgatók miatt tudunk igazán fejlődni"

2011-ben talán még senki sem gondolta volna igazán, hogy a Podcast műfaj az évtized végére az egyik legnépszerűbb formátum lesz a közösségi médiában. Mára a műfaj eljutott odáig Magyarországon is, hogy már a kereskedelmi csatornák nézettségével is versenyezni tudnak. Hazánk legnépszerűbb filmes kibeszélője, a Filmbarátok Podcast már túl van a 10. szülinapján, illetve 204 adáson is. Ennek apropóján beszélgettünk a műsor alapítójával és főszerkesztőjével, Freddy-vel a csatorna kezdetéről és a jövőbeni tervekről.

- Csapjunk a közepébe. 2011 januárjában te magad gondoltad volna, hogy majd Magyarország egyik legnépszerűbb podcastjének az alapjait rakod le?

Természetesen nem, hiszen annak idején itthon a podcast, mint formátum nagyon gyerekcipőben volt. Én már azzal nagyon elégedett voltam, hogy jó egy év után végre a szkeptikus hangok is elfogadták, hogy igenis van létjogosultsága annak, hogy órákon át pár filmszerető ember beszélget és ezt aztán közzé is teszik. Mostanra persze teljesen más időket élünk és nagyon örülök, hogy útközben egyre több hallgató felfedezett minket.

- Mi inspirált téged arra, hogy egy ilyen műsort készíts, főleg azok után, hogy korábban egy másfajta videósorozattal váltál ismertté?

Már egészen kicsi gyerekként is lenyűgöztek a filmek és ahogy felnőttként egyre többet foglalkoztam velük, nagyon hiányzott, hogy valamilyen módon kitárgyaljam őket. Az internet megjelenésével persze az ember különféle fórumokon ezt már megtehette, de nagyon hosszadalmas és darabos volt az ilyen eszmecsere.

Mondhatni, véletlenül fedeztem fel külföldi filmes podcasteket és rájöttem, hogy pont valami ilyesmire vágyom én is!

Mikor befejeztem a másik videós projektemet a "Rossz PC Játékok Sorozat"-ot, végre a Filmbarátokra tudtam koncentrálni. Nagyon jó döntésnek bizonyult szerencsére.

- Mi lehet szerinted az oka annak, hogy 10 év elteltével is töretlen a lelkesedés a műsor iránt a hallgatók részéről?

Szerintem az évek alatt jó csapattá csiszolódtunk, a hallgatók pontosan érzik, hogy mely filmkibeszélő lehet paprikás, vagy ki az az egy, akinél egy-egy film biztosan kiveri a biztosítékot. Emellett igyekszünk nagyon bevonni a hallgatóinkat is, kérdéseikre válaszolunk, minden adásban kisorsolunk egy filmet, amelyet ők küldtek be valamikor, plusz minden kedves rajongói ajándéknak időt szentelünk, hogy személyesen is megköszönjük.

Az, hogy most már 10 éve jelen vagyunk, ugyanúgy az ő teljesítményük is, mert miattuk tudtunk csak folyamatosan fejlődni és színes tartalmakkal jelentkezni.

Emellett igyekszünk néhol új dolgokat is kipróbálni mondjuk vendégekkel vagy audiokommentárokkal, hogy ne legyen minden adásunk egyforma.

- Milyen érzés volt számodra, hogy a legutóbbi, 204. adás nélküled zajlott?

Nekem ez egyáltalán nem jelentett problémát. Egészségügyi okok miatt most nem akartam vállalni a szereplést, de jó érzés, hogy a többiek is ugyanúgy el tudnak vinni egy adást, főként, hogy vannak az ilyen esetekre bevált beugró embereink is. A visszajelzésekből ítélve a hallgatóknak tetszett is ez a kicsit anarchikus epizód.

- Visszatekintve az elmúlt évtizedre, mit tartasz a legnagyobb sikernek a műsor részéről, s szerinted mi az a terület, amelyből még többet ki lehetne hozni?

Legnagyobb sikerünk az, hogy egyre több rendezőt meg tudtunk hívni adásainkba és a legtöbbel még egy audiokommentárt is rögzítettünk egy-egy filmjükhöz, amelyhez amúgy nem készült ilyen. Bízom benne, hogy a kitartó munkánkkal egyre több még nagyobb nevet is sikerül majd valahogy elcsípni egy-egy beszélgetésre. Technika terén úgy érzem még van hová fejlődnünk, illetve régi hiányosság egy rendes webes megjelenés, mert a mostani blog, mint adatbázis és linkgyűjtemény teljesen megfelel, de vizuálisan azért messze van a látványostól. Illetve mint nagy filmgyűjtő, nekem az a nagy álmom, hogy egyszer egy hazai DVD megjelenés borítóján tőlünk idézzenek valamit.

- Látsz-e esélyt arra, abban a tekintetben, hogy a podcastek idővel még hangsúlyosabbak és népszerűbbek lehetnek idehaza az átlagközönség számára? Mi lehet a sikerük titka?

Most egyértelműen idehaza is nagyon nagy „podcast boom” van pár éve, még a mainstream is felfedezte magának. Míg régen ezek többnyire amatőr hobbiprojektek voltak, most már a legnagyobb híroldalak is készítenek ilyeneket, amely nyilván sokat segített abban, hogy megismertesse az átlagemberrel, hogy mi is ez a formátum. Nagy előnye, hogy bonyolult ügyeknél egy szakemberrel együtt remekül kitárgyalhatnak valamit, amit az ember akár útközben is meghallgathat, vagy munka mellett, anélkül, hogy 10 percig egy hosszú cikket böngésszen.

Plusz, most már a muris hobbiktól kezdve a rétegsportoknak is egyre több kis podcastje van, szóval idővel minden "különc" is talál sorstársakat, amivel egy remek kis közösség tud kialakulni és bővülni.

Ami a hátránya a podcastforradalomnak, hogy az embernek ugyanúgy 24 óra áll rendelkezésre és hiába szeretne 8 különböző filmes podcastet meghallgatni, egy idővel vagy szelektál vagy örök lemaradásban lesz valahol. Ezt a problémát már ismerjük egy ideje a sorozatoknál is, ahol már jó ideje közel lehetetlen lépést tartani.

- Tervezitek-e esetleg, hogy a pandémia után ismét találkoznátok a hallgatókkal? Mik a terveitek a jövőre nézve?

Igen, a 10 éves jubileumra szerettünk volna ismét egy olyan közönség előtti szereplést, mint ahogyan a 100. adásnál volt egy moziban. Sajnos az már 2020 nyarán erőteljesen körvonalazódott, hogy felesleges tervezni, mert a koronavírus-járvány miatt lehetetlen bármit is leszervezni. A nézőket veszélybe sodorni vagy lemondani végképp nem akartuk, szóval majd lesz valamikor és az arra tartogatott tartalmakat majd ott prezentáljuk.

A 100. adás után közönségtalálkozót is szerveztek. Kép: Otherworld (Facebook)

- Ha már pandémia. Számotokra is igen nehéz volt az új filmeket „kielemezni” az elmaradt mozipremierek miatt. Szerinted lehet-e hatással a jövőben a filmiparra a koronavírus? Lekörözhetik-e a mozikat a különböző streaming szolgáltatók?

Nekünk annyi előnyünk volt, hogy a streamingen azért még jöttek új premierek, illetve még mindig ott van több évtizednyi film, amelyből bármikor válogathattunk, hogy ez egy jó alany lenne kibeszélőkhöz. Rettentő nehéz megjósolni, hogy mi lesz majd a mozik sorsa. Mi eléggé egyértelműen állást foglaltunk amellett, hogy ha egyszerre van egy filmnek moziban és streamingen premierje, nálunk egyértelműen a filmszínházak élveznek prioritást továbbra is.

Én már annak nagyon örülnék, ha minél több mozi túlélné ezt az időszakot és utána még mindig lehet új alapokra építkezni.

Nagyon bízom benne, hogy a nézők idővel újra felfedezik maguknak a mozikat, ha azokat biztos körülmények között újra látogatni lehet majd, mert a streaming remek kiegészítés, de nem helyettesíti azt.

- Szerinted szükség volna-e bármilyen változásra a hazai mozikban ahhoz, hogy többen látogassák azokat?

Régóta kívánjuk a podcastben, hogy itthon is legyen mozibérlet, amellyel korlátlanul lehet majd filmeket nézni, egy magasabb havi/éves díj ellenében. Külföldön erre már számos országban van példa, itthon eddig nem igazán akartak ilyennel foglalkozni, bár pont most a lezárás alatt 1-2 kisebb fővárosi mozi már belengette ezt, szóval talán most már a többiek is látnak ebben fantáziát. Szomorú, hogy egy túlélésért tartó harc kellett ehhez, de úgy érzem mindkét oldal profitálhat majd ebből.