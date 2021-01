A Jobbik a vendéglátóipar azonnali megsegítését követeli

A magyar vendéglátóhelyek jelentős része önhibáján kívül, rajta kívül álló okok miatt került bajba. Elkeseredett, csőd szélén álló magyar vállalkozók kétségbeesésükben nem tudják, hogy mit tegyenek a túlélés érdekében – hívja fel a figyelmet közleményében a Jobbik. Az ellenzéki párt emlékeztet, pénteken az egyik ilyen budapesti étterem is kinyitott, és – szerintük a járványügyi szabályokat betartva – elviteles akciót hirdetett a vásárlóinak. Rámutatnak, a híradások szerint az üzlethelyiségbe egyszerre csak négy vásárlót engedtek be, ügyeltek a távolságtartásra és a maszkhasználatra, illetve az egyéb védelmi szabályokra is külön táblán hívták fel a vásárlóik figyelmét.

Az ellenzéki erő sajtóhírek és helyszíni beszámolók alapján értetlenül áll az előtt, hogy az étteremhez egy teherautónyi rendőr érkezett, elzavarták a vásárlókat, 60 napra bezáratták az éttermet, de hogy pontosan mit vétettek, azt nem közölték az étterem tulajdonosaival.

A Jobbik azonnali és hathatós segítséget követel a magyar vállalkozóknak és munkavállalóknak! Hangsúlyozzák,

a magyar vendéglátás gyakorlatilag romokban hever, eladó és kiadó táblák tömkelege mutatja az egyre jobban begyűrűző ágazati válságot.

Ugyanez a kilátástalanság igaz a fitnesztermekre, a rendezvényszervezési üzletágra és még számos szektorra.

Egy nagykanizsai vendéglátósnál betelt a pohár: újra kinyitnak, máskülönben tönkremennének Az érvényben lévő korlátozásoknak eddig eleget tettünk, de mivel semmiféle támogatást nem kaptunk a kormány részéről /az út szélén lettünk hagyva/ az ígéretek ellenére, gondolok itt vállalkozás támogatás, bértámogatás /amit nyújtanak az vicc!!/, így 3 hónap után mi sem kívánjuk tovább támogatni a kormány munkáját, főleg azok után, hogy az semmiféle eredményre nem vezet!

A Jobbik úgy véli, a korlátozásokat „szinte csak az Orbán család érdekeltségei” fogják nyereségesen átvészelni,

akik most hatalmasat kaszálnak, hiszen olcsón bevásárolják magukat ötletes, „békeidőben” jól jövedelmező vállalkozásokba. Jó helyen lévő ingatlanokat, éttermeket, bisztrókat, kocsmákat vehetnek meg bagóért,

kihasználva a bajba jutott emberek kilátástalanságát – zárul az ellenzéki párt közleménye.