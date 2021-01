Müller Cecília: a második oltás bőrpírt, lázat és levertséget okozhat

Kedvezően alakulnak a magyar járványadatok, az elhunytak számában is csökkenés figyelhető meg, míg a gyógyultaké nő - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfő tájékoztatóján.

Megemlítette azt is, hogy zajlik a védőoltások beadása a szociális és idősotthonokban is, és hogy 9473 ember már a második dózist is megkapta, így ők hamarosan teljes védettséget élveznek majd. Hétfőn és kedden 36 270 főnek Pfizer-BioNTech típusú oltóanyag érkezik az országba, vasárnap pedig a Moderna küld 9000 lakosnak elegendőt. A tisztifőorvos arra is kitért, hogy nem kell aggódni, mindegyik vakcina hatásos.

Müller Cecília arról is szót ejtett, hogy rengeteg vakcinát kötött le Magyarország, de azt egyelőre nem tudni, mikor érkeznek, és milyen mennyiségben. Az egymillió embernek elegendő orosz Szputnyik V vakcina beszerzése több részletben zajlik, 30-60-90 napos időkülönbséggel érkeznek majd meg, emellett a kínai Sinopharm vakcinájának eléréséről is tárgyalásokat folytat az ország.

A második oltás reakciói kapcsán kiemelte, hogy bőrpírt, egy-két napig tartó lázat és levertséget okozhat, amik természetes jelenségek és egyben bizonyítják az oltás hatékonyságát - tette hozzá a főorvos.