Orbán húsvéti nyitást lebegtetett be

A jövő hét elejétől új szakasz indul, elkezdődik a regisztráció alapú oltás – jelentette be a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az oltás jól halad, az egészségügyi dolgozók oltásával végeztek, most a szociális otthonokban élők és dolgozók vannak soron, és a hét végéig az ő oltásukkal is végeznek.

Arról is beszélt, hogy

a nyitás kérdéseivel egyelőre nem lehet foglalkozni, most a vakcinabeszerzésre kell összpontosítani.

Kifejtette: mindenki szabadulna már a korlátozásoktól, de a szakemberek azt mondják, hogy Európában sok helyen inkább szigorítanak, és nem lehet feláldozni az eddig elért eredményeket, tehát most az óvatosságé a főszerep.

A vakcina beszerzésén kell dolgozni, ha lesz elég, akkor le lehet győzni a járványt – mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy egyes vendéglátóhelyek ki akarnak nyitni, a miniszterelnök közölte: azt kérte a hatóságoktól, hogy ne tartóztassanak le senkit, ha nincs törés-zúzás, erőszak, mint ahogy más országokban volt, akkor szabálysértési körben vannak. De arra kért mindenkit, hogy „ne tegyék”, mert egy járványról van szó, és másoknak is átadhatják a betegséget.

A kormány igyekszik segíteni, felgyorsítani a támogatások kifizetését a vendéglátósoknak, de az nem megoldás, hogy megsértik a szabályokat – közölte. Megjegyezte: egyértelműek a szankciók, 150 ezer és egymillió forint közötti bírságot szabhatnak ki a hatóságok, és a vendéglátóhelyeket legalább fél évre bezárják.

Egy nagykanizsai vendéglátósnál betelt a pohár: újra kinyitnak, máskülönben tönkremennének Az érvényben lévő korlátozásoknak eddig eleget tettünk, de mivel semmiféle támogatást nem kaptunk a kormány részéről /az út szélén lettünk hagyva/ az ígéretek ellenére, gondolok itt vállalkozás támogatás, bértámogatás /amit nyújtanak az vicc!!/, így 3 hónap után mi sem kívánjuk tovább támogatni a kormány munkáját, főleg azok után, hogy az semmiféle eredményre nem vezet!

Orbán Viktor közölte: a reggeli adatok szerint az elmúlt 24 órában 83 elhunyt és 1459 új fertőzött volt, 3649-en vannak kórházban és 258-an lélegeztetőgépen. A kormányfő mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon, és olttassa be magát. Azt mondta, ő a kínai vakcinában bízik a legjobban, mert ezt a vírust Kína ismeri a legrégebben, és ott tudják róla a legtöbbet.

Azzal kapcsolatban, hogy a gyöngyösi polgármester soron kívül oltatta be magát, a miniszterelnök úgy fogalmazott, megérti, hogy mindenki félti az életét, de vannak, akik nehezebb helyzetben vannak, őket előre kell engedni.

Nincs elég vakcina, ezért valamilyen sorrendet ki kell alakítani az oltásnál

– magyarázta. Hozzátette: a kormány tagjai dönthettek volna úgy, hogy első helyen oltatják be magukat, de kivárják a sorukat.

Hangsúlyozta: úgy tűnik, Brüsszelből nem jön gyorsabban a vakcina, ezért fontos, hogy forgalomba tudják hozni azokat az oltóanyagokat, amelyek máshol már beváltak és hatékonynak bizonyultak, és a magyar szakemberek is megvizsgálták. Kitért rá: Szerbiában a kínai vakcinával is oltanak, és az ország jól áll oltási szempontból. Szerbia meg tudta szervezi a saját ellátását, és „kipróbálják nekünk” a vakcinákat, amelyekkel szemben itt még fenntartások lehetnek, ezért figyelemmel kísérik, mi történik ott – mondta. Orbán Viktor kiemelte: ha nem jön kínai vakcina, március elejéig 880 ezer embert tudnak beoltani, ha lesz kínai oltóanyag, ezt megkétszerezhetik, ha pedig lesz orosz vakcina is, még gyorsabb lesz az oltás.

Így más helyzet lesz húsvétkor, akkor már a nyitás bizonyos kérdései előkerülhetnek

– vélte.

Arról is beszélt, hogy az uniós tagállamok átadták Brüsszelnek a vakcinabeszerzés jogát, a nyugati gyártókkal Brüsszel tárgyal, így nem látnak bele a tárgyalási folyamatba. De ha már átadták ezt a jogot Brüsszelnek, a máshonnan beszerzés jogát ki kell használni, a vakcina nem politikai kérdés, „választani nyugati és keleti vakcina között akkor lehet, ha van” – jelentette ki.

A kormányfő kiemelte:

a gazdaságban most a munkahelyek megvédése a legfontosabb, a gazdaság újraindítása később jön.

Az első hatezer milliárd forintról szóló újraindítási lépéseket már el is döntötték, és most programot indítanak, hogy minden faluban legyen kisbolt – mondta.

Úgy látja, van két kérdés, amelyben Magyarország Brüsszel legszorosabb szövetségese, ez a digitális és a zöld gazdaság ügye. A gazdaság újraindítását szolgáló akcióterv legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz, olyan egyetemfejlesztési program indul Magyarországon, amilyenre még nem volt példa, 1500 milliárd forintot fektetnek be a magyar egyetemekbe – közölte. Hozzátette: hatékonyabb egyetemekre van szükség.

(MTI)