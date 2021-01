Csütörtöktől kezdődik az idősek oltása - Pfizer és Moderna vakcinákat használnak majd

Ahogy arról beszámoltunk, a háziorvosok levelet kapnak arról, hogyan kezdjék meg az idősek oltását. Egy ilyen levelet a Telexnek is elküldött az egyik háziorvos. A legidősebbek oltási programját a január 29-i keltezésű levelében Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója mutatta be. Ebben többek között az szerepel, hogy

„a jelen levelemmel egyidejűleg az e-Jelentés rendszeren keresztül megküldjük az Ön praxisába tartozó azon személyek listáját, akik akár a vakcinainfo.gov.hu oldalon, vagy a Magyar Államkincstár által megküldött levelekre válaszolva védőoltásra regisztráltak. A csatolt lista egyben prioritási sorrend is, melyet köteles követni az érintettek értesítési és oltási sorrendjében is.” (…)

„A vakcináció megszervezése során a korcsoporton belül az idősebbek prioritását szükséges biztosítani. A végleges oltási sorrend felállításánál szükséges az Ön személyes ismerete a praxisához tartozó személy jelenlegi egészségi és olthatósági állapotáról. A háziorvos hatásköre tehát eldönteni a regisztrált idős személyek olthatóságát.”

A levélből kiderül az is, hogy az idős emberek értesítése után csütörtöktől vasárnapig, azaz február 4-7.-ig oltanak a háziorvosok, továbbá az is, hogy vannak olyan személyek is a listán (nem sokan), akik nem az adott háziorvos praxisához tartoznak, de hozzájuk osztották be őket, mert amúgy nincs háziorvosuk - írta a Telex.

Egyfelől tehát úgy fogalmaz a levél, hogy „a vakcinák várható érkezése alapján az oltások kezdő időpontja 2021. február 4. csütörtök, befejezése: legkésőbb február 7. vasárnap.”

Másfelől azt is írják, hogy ha kell, akkor munkaidő után is, egész héten oltsanak. „Adott esetben az oltásokat a hét minden napjára szükséges betervezni, akár a rendelési időn túl is.”

Az is kiderül a levélből, hogy minden háziorvos még 6-6 személyt kiválaszthat, akik pedig Pfizer vakcinát kapnak, egy Pfizer ampullában hat személy oltására elegendő oltóanyag van.

„Emellett kérjük, hogy a listán megjelölt védőoltásra regisztrált gondozottjai közül további 6 főt válasszon ki, akik a megyei kórházi oltóközpontban kapják meg a Pfizer által gyártott védőoltást, ahová betegszállító igénybevételével oldható meg eljuttatásuk ugyanezen időtartam alatt (2021. február 4-7.). A betegszállítás elrendelése az Ön feladata, az oltandók be- és hazaszállítását a betegszállító szolgáltatók végzik. Egyidejűleg 6 személy oltása szervezhető meg ebben a formában (sem több, sem kevesebb), amit a praxisok együttműködésével is meg lehet oldani, tekintettel arra, hogy egy ampulla Pfizer vakcina 6 adag oltóanyagot tartalmaz.”

Arra is felhívják a háziorvosok figyelmét a levélben, hogy a vakcina romlandó, ezért legyenek nagyon pontosak és figyelmesek a szervezésnél.

„Az oltási beosztást tehát úgy kell megszervezni, hogy egy Moderna-vakcina ampulla 10 személy oltását teszi lehetővé, a megmaradó mennyiség központi visszaszállítására vagy hűtési időn túli felhasználására nincs lehetőség. Ezért szükséges, hogy a regisztráltak oltási beosztását ezen szempontok figyelembevételével szervezze meg.”