„Mélységesen felháborít, hogy most megint a Mészáros szállodái kaptak százmilliókat! Mi itt a megélhetésünk, a puszta létünk miatt tüntetünk!”

- mondta az Alfahírnek a Hősök terén tartott újabb demonstráción a két szervező testvérpár Ecsenyi Áron és Ecsenyi Szilárd, akik egyben a Facebookon szerveződött "Levesbe az adók 75%-ával nevű mikropárt" tagjai. Annyit még elmondtak, hogy az 1 millió forintos bírságuk miatt a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezethez fordulnak jogi segítségért.

Talán a korábbi bírságolások és igazoltatások miatt, de kevesebben voltak a Hősök terén mint vasárnap , a követelések azonban nem változtak. Adócsökkentést, és egyenlő elbánást akarnak elérni, a turizmusban a vendéglátásban dolgozók. Általános vélemény, hogy meg lehetne oldani a kocsmák, kávézók, éttermek részleges nyitását. A megszólalók szerint a különféle korlátozásokkal, a távolságtartás szabályai alapján, sokkal biztonságosabban lehetne működni, mint például a nyitva tartó plázákban, a boltokban, vagy éppen a tömegközlekedés járatain. Rendőrök most is nagy számban voltak jelen, de kevésbé demonstratív módon, mint egy nappal korábban. Leginkább messziről figyelték az egyébként meglehetősen szervezetlen tüntetést. Volt aki azt találta ki, hogy vonuljanak a parlament elé és meg is indultak néhányan, de a többség inkább maradni akart, így azok is visszafordultak akik először jó ötletnek tartották a spontán vonulásos demonstrációt.