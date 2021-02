A rendőrség nem gyűjt külön adatokat a hazánkba érkező magánrepülőkről

Érdekes részletet árult el Kontrát Károly államtitkár a koronavírus-járvány alatti határellenőrzés kapcsán. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó három írásbeli kérdéssel is fordult a Belügyminisztériumhoz:

Milyen járványügyi szabályok vonatkoznak jelenleg a magánrepülővel külföldre, illetve onnan hazautazókra? Karanténba kell-e vonulnia az utasoknak? Ki ellenőrzi a magánrepülő utasait az országba való beérkezéskor? 2020. szeptember elseje óta hány olyan légijármű érkezett az országba, amely nem állami tulajdonban, vagy nem légitársaság tulajdonában van?

Ez részben azért is érdekes, mert a NER luxusrepülője szilveszterkor is szolgálatban volt, csak és január 4-én tért vissza a Maldív-szigetekről.

A titokzatos gép nem először került a hazai sajt látókörébe, ugyanis korábban Orbán Viktor miniszterelnök is használta a székesfehérvári futballcsapat meccsére utazva, azt állítva, hogy barátja, a klubtulajdonos Garancsi István milliárdos vendége volt. Szintén szóba került, amikor augusztus végén, mindössze pár nappal a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetése előtt, naponta többször fordulva járt az Adriára és a Földközi-tengerhez. A gép az érvényben lévő beutazási korlátozások ellenére ősszel is sokat volt a levegőben: valaki járt vele Nizzában, Zürichben, Rijekában, Velencében és Berlinben is.

Mindenesetre a belügyi tárca tájékoztatása szerint a hazánkba való belépés után mindenkivel szemben el kell rendelni a házi karantént, így a magánrepülővel érkezők esetében ez a szabály. Azonban bár a Rendőrség végzi a határforgalom-ellenőrzési feladatokat,