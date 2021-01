Másfél hétig volt a Maldív-szigeteken a NER kedvenc magánrepülője

Másfél hét után hétfőn hajnalban visszatért a Maldív-szigetekről a NER kedvenc magánrepülője - írja a 24.hu. A portál értesülései szerint a gép december 26-án indult útnak a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, és az Indiai-óceán felett tűnt el a radarok képét nyilvánosan elérhetővé tévő adatbázisokból.

A lap forrásai szerint a magángép a Maldív-szigetek legdélibb tagján, a Gan-sziget egykori brit katonai légibázisa helyén kialakított nemzetközi reptéren landolt, vasárnap éjjel pedig ugyanonnan indult haza. Az Indai-óceán körzetében nincsenek olyan adatszolgáltatók, amelyek foghatták volna a magángép jelzéseit, ezért a visszaút is hasonlóan zajlott: a gép csak jóval a felszállás után, az Arab-félsziget partjainál tűnt fel ismét a radaroldalakon.

A titokzatos gép nem először került a hazai sajt látókörébe, ugyanis korábban Orbán Viktor miniszterelnök is használta a székesfehérvári futballcsapat meccsére utazva, azt állítva, hogy barátja, a klubtulajdonos Garancsi István milliárdos vendége volt. Szintén szóba került, amikor augusztus végén, mindössze pár nappal a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetése előtt, naponta többször fordulva járt az Adriára és a Földközi-tengerhez. A gép az érvényben lévő beutazási korlátozások ellenére ősszel is sokat volt a levegőben: valaki járt vele Nizzában, Zürichben, Rijekában, Velencében és Berlinben is.

A 24.hu emlékeztetett, hogy a gépet a leggyakrabban Mészáros Lőrinc és családja használja. A Mészáros család tavaly februárban ennek a gépnek a fedélzetén utazott már a Maldív-szigetekre.