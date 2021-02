Müller Cecília véletlenül Hadházy Ákosnak is elküldte a kollégáknak szánt levelet

Hadházy Ákos saját közösségi oldalán tette közzé, hogy Müller Cecília hivatalos levélben "tette nevetségessé magát és leplezte le, ahogyan a kormány visszaél" a járványra hivatkozva megszerzett rendkívüli jogrenddel.

Mint ismeretes, a független országgyűlési képviselő azt kérte, hogy az országos tisztifőorvos küldje el neki egy 17 milliárdos projekt szerződéseinek adatait és adjon lehetőséget a szerződésekbe betekinteni.

Az országos tisztifőorvos a szokásos 14 napos válaszadási idő lejártával emailben arra hivatkozva, hogy a kérelem teljesítése veszélyeztetné a járványügyi védekezést, 45 napra hosszabbította a határidőt.

Müller Cecília azonban azután elkövette az a bakit, hogy úgy írta a kollégáinak e-mailt, hogy Hadházy Ákosnak is elküldte azt.

Hadházy erre azt írta, hogy ezzel hivatalosan is elismerte Müller Cecília egy országgyűlési képviselőnek szóló hivatalos levélben nem mondott igazat és hamis kifogással, törvénytelenül odázta el az információ átadását.

„Müller ezzel nem csak magát leplezte le, hanem azt is, hogy mire kellett a kormánynak a teljhatalom és hogyan él azzal vissza. A közérdekű adatigénylések határidejének akár 90 napra hosszabbításáról eddig is tudtuk, hogy csak a teljhatalommal való visszaélésről szól. Most azonban bizonyíték is van rá"