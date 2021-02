"Valótlanul állítottuk, hogy függetlenek vagyunk"

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

„Amíg xy sajtótermék ellenséges és rosszindulatú az yz tulajdonosával szemben, addig nem hívjuk meg az xy sajtótermék munkatársait televíziónkba” – a napokban ezt a választ kapta az egyik magyar sajtótermék arra a kérdésre, hogy egy őket érintő témában meghívják-e őket az egyik magyar televíziócsatornára.

Mielőtt feloldom a rébuszos mondatot, álljunk meg, és elmélkedjünk kissé azon, hogy sztereotípiáink szerint melyik tévécsatornáról lehet szó, és ki lehet ez a kritikát nehezen viselő tulaj? Azt gondolom, sok olvasónak a kormánypropaganda jut az eszébe, így vagy a köztévé, vagy a Hír Tv, vagy a most indult Pesti Tv lehet a rejtélyes yz jelzés mögött.

Az MTVA? Ott a tulaj elvileg a köz, mikor kritizálta egy magyar sajtóorgánum a közt olyan vehemensen, hogy azért ne hívják meg a köztévébe? A HírTV a KESMA-hoz tartozik sok kormányközeli kurátorral és vezetővel. A Pesti TV mögött Mészáros Lőrinc alakja sejlik fel, a működtető cég vezetője pedig az a Vaszily Miklós, aki pár hónapja az Indexet tette tönkre, előtte évekkel korábban az Origót propagandagyárasította. Bár Mészáros Lőrincről már rendre komoly gyanúkat megfogalmazó cikkek jelennek meg a magyar nyilvánosságban, a Pesti Tv-ben azért olykor-olykor ellenzéki szereplők is feltűnnek. Nemrég Gulyás Márton, a Partizán frontembere is vendégeskedett a csatorna egyik műsorában, aki szintén nem szokott kesztyűs kézzel bánni a nemzet nagy gázszerelőjével. Sőt, Orbán Viktor családjáról is készített riportfilmet.

Megválaszolom a feladványt. Nem a köztévé, nem a Hír Tv és nem is a Pesti Tv felsővezetője küldte ezt a választ egy kormánytól független sajtóorgánumnak, hanem az ATV, amelynek a tulaja immáron nem a Hit Gyülekezete, hanem lényegében Németh Sándor maga. Az említett, a televízióból „kitiltott” sajtóorgánum pedig a Magyar Hang. Ellenségességen és rosszindulaton pedig alighanem a Magyar Hang olyan cikkeit kell érteni, amelyekkel szemben Németh Sándor rendre keresettel él a bíróságon, és amelyeket a Magyar Hang rendre megnyer. A Magyar Hang az Átlátszóval közösen ugyanis tényfeltáró írásokat jelentetett meg arról, hogy az ATV tulajdonosa már nem a Hit Gyülekezete, hanem offshore cégeken keresztül Németh Sándor, az egyház vezető lelkésze.

A tényfeltárás eredménye azonban nemcsak a Magyar Hangon és az Átlátszón jelent meg, hanem szemlézte azt a többi lap is, köztük az Index, a HVG, de konklúzióját leírta a Válasz Online is nemrég megjelent átfogó médiatérképében. Az utóbb említett sajtóorgánumok újságíróit (értve az Indexen most már a Telexet) az ATV azóta is rendszeresen meghívja műsoraiba. Ezek szerint az ATV szerkesztőinek és vezetőinek szemében csak a tényeket feltárni bűn, „ellenségesség és rosszindulat”, de arról hírt adni már nem? Közben az ATV hivatalosan a Média1 kérdésére azt nyilatkozta, hogy „a Magyar Hang és a csatorna egyik szerkesztője között voltak mostanában viták, de azt is hozzátették, hogy az ATV álláspontja az, hogy az ATV ajtaja ezután is nyitva áll Gulyás Balázs publicista és a Magyar Hang többi munkatársa előtt, nem igaz tehát, hogy ki lennének tiltva”. Csak még pár napja kommunikáltak ezzel ellentétesen, igaz, azt nem a nyilvánosság bevonásával tették meg.

Mióta a Hit Gyülekezete a korábbi ellenséges viszonyt barátira cserélte a Fidesz-KDNP pártszövetséggel, rendre felmerültek aggodalmak a tévével kapcsolatban, hogy mennyire lehet azt még kormánytól függetlennek nevezni. 2017-ben Tamás Gáspár Miklós élő adásban, az Egyenes beszédben szállt ki meghívott vendégi szerepéből, és kérdezett vissza a műsorvezetőnek, Rónai Egonnak, hogy mi is történik a tévécsatornán (akkoriban köszönt el a tévétől Mészáros Antónia és Kálmán Olga, és vacsorázott Németh Sándor Andy Vajnával és Habony Árpáddal). A beszélgetésről készült videó már nincs fenn az ATV oldalán, de az azt szemléző Heti Válasz online cikk még elérhető. Az elmúlt hetekben pedig Gábor György filozófus, korábbi rendszeres vendége a csatornának, hirdetett bojkottot a tévé ellen, mert annak rádiócsatornája, a Spirit FM bejelentkezett a Klub Rádió frekvenciájára.

A kormányzat hirdetései megjelennek a csatornán, most pedig feltűnt az atv.hu fejlécén egy fül, amely egy nyertes pályázatról értesít bennünket. Az Új Széchenyi Terv és egészen pontosan a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program révén „műsorgyártási eszközpark bővítése és modernizálása” céljára 72 és fél millió forint közpénzt és uniós támogatást nyert el a csatorna. Aligha dédelgethetnek ilyen reményeket a kormánytól független sajtóorgánumok. Annak természetesnek kellene lennie, hogy egy közszolgálatot is ellátó, értéket teremtő kereskedelmi csatorna uniós pályázaton pénzt nyer, vagy állami támogatást kap, függetlenül annak hatalomhoz fűződő viszonyától. De ma nem ilyen világot élünk Magyarországon.

Mi erre a helyes lépés? Azt gondolom, nem hallgathatunk erről. Nem az a lényeg, hogy pályázati pénzt nyer a csatorna és kormányzati hirdetési bevételeket kap, sokkal nagyobb aggodalmat támaszt az, hogy „ellenséges és rosszindulatú” címkékkel lát el munkáját végző újságírókat. Fontos arról is értesülnie a mai magyar politikai helyzetben a választópolgárnak, hogy egy sajtóorgánum részesül kormányzati támogatásban, de ez nem feltétlenül jelent sajtóetikai vétséget. Egy kereskedelmi televíziónak szabadsága van csak egy adott világnézet szószólójává válni. De az megkérdőjelezi egy médium sajtó mivoltját, ha a tulajdonosáról tényeket író lapok újságíróit nem hajlandó meghívni a műsorába.

Nem vehetünk részt abban a játékban, hogy a meztelen királyra ráképzeljük színpompás öltözetét. Az ATV-t nem tekinthetjük mértékadó médiumnak és hiteles sajtóorgánumnak úgy, ha tisztes újságírókat címkéz, és tilt ki műsoraiból. Ezzel a magatartásával az ATV minden más sajtómunkás elé kérdést szegez, hogy szabad-e nekik elfogadni a tévécsatorna meghívását. A szolidaritás jegyében azt gondolom, hogy nem.