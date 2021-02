Varga Juditék pénztárcája jól járt a csoktrükkel

Törvényesen és a jó erkölcs szabályait szem előtt járva jártak el – így kommentálta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter Varga Judit igazságügyi miniszternek csokbotrányát. Ismert, a tárcavezető asszony és férje Balatonhenyén vásároltak ingatlant, amire felvették a három gyermek után járó 10 millió forintos családi otthonteremtési kedvezményt (csok) is. Majd kiderült, a fővárosi munka miatt mégsem költöznek be a valóban takarosan felújított portára, ekkor kértek egy – jogszabályban biztosított – ötéves beköltözési moratóriumot, majd a miniszter azt ígérte, ha ezt követően sem költöznek be, kamatostól vissza fogja fizetni a támogatást.

Trükkös: Varga Juditék csokkal újították fel 195 négyzetméteres balatonhenyei házukat A Telex.hu górcső alá vette azt a Varga Judit igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatában is szereplő, 195 négyzetméteres, medencés balatonhenyei házat, ami a Szép Házak magazin 2019-es számában is szerepelt. Mint a lapban írták, "A Káli-medencében egy egykori parasztház romjain hagyományőrző házat valósított meg a fiatal házaspár.

Minden fenntartásunk ellenére jóhiszeműek vagyunk, nincs okunk azt feltételezni, hogy férjével 10-10 év brüsszeli kiküldetés után ne vonultak volna majdhogynem nyugdíjba a Káli-medence festői tájára. Ha szívünkre tesszük kezünket, bevallhatjuk: mi is ezt tennénk, ugye?

Csakhogy a 10 milliós csoktrükkel bizony Varga Juditék pénztárcája is jól járt!

A vonatkozó rendelkezések szerint amennyiben a csok feltételei nem teljesülnek, úgy azt „büntetőkamattal” növelten kell visszafizetni. Az idézőjel nagyon is indokolt, ugyanis annak mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat ötszöröse. A Matolcsy-féle MNB alapkamata a 2017-es folyósításkor 0,9, 2020 nyara óta (egy egy hónapos 0,75 százalék után) 0,6 százalék.

Ami azt jelenti, hogy Varga Judit és férje a csoktrükkel

10 millió forint „lakáshitelhez” jutott csökkenő – először 4,5, majd most 3 százalékos – kamattal. Erre az összegre jelzálogot nem is jegyeznek be, csupán elidegenítési és terhelési tilalmat, ráadásul öt évig egy fillért nem kell visszafizetni belőle.

A balatonhenyei házra felújítási hitelt biztosító bank honlapja szerint viszont a „sima” lakáshitel teljes hiteldíjmutatója 4,48-5,62 százalék.

Hát ki ne szeretne a piacinál ennyivel kedvezőbb feltételekkel hitelhez jutni!

Ismét leszögezzük: Varga Judit és férje, aki a pénzügyi szektorban jelentős állami szereplőnek számító Diákhitel Központ vezérigazgatója, a törvények betűit mind betartotta. Csakhogy

kormányzati csúcsvezetőként, így a monetáris és fiskális politikát, a kamatkörnyezetet közvetlenül alakító pénzügyminiszterrel és jegybankelnökkel is kapcsolatban álló házaspárként ügyelniük kellene/kellett volna a korrupciógyanú elhessegetésére is!

Vajon mi a biztosíték arra, hogy a jegybanki alapkamat-csökkentés mögött nem húzódott meg az a hátsó szándék is, hogy az ifjú párnak kevesebb legyen a visszafizetendő kamat?

Ahogy felettébb gyanús, ha egy állami vezető az állami építkezéseken százmilliárdos megbízásokat elnyerő oligarcha luxusjachtján nyaral, ugyanúgy az is a korrupció gyanúját veti fel, ha egy állami vezető házaspár, akik munkakapcsolatban állnak a döntéshozóval, „trükkök százait” alkalmazva jobban jár, mint a kétkezi melós.

Az ország korrupciós indexe egyre romlik, ezek a botrányok pedig nem segítik a közélet tisztulását.