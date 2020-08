Megvan a hallgatás oka? Szijjártót adriai luxusjachton fotózták le, miközben elvileg az irodában egyeztetett a belarusz helyzetről

Mint ismert, a minden jel szerint elcsalt minszki választások nyomán több tízezres tüntetések zajlanak hosszú napok óta Fehéroroszországban, a kormányváltó hangulattól rettegő Aljakszandr Lukasenka pedig igyekszik menteni hatalmát, aminek érdekében nem átall erőszakot alkalmazni a hozzá még lojális rendvédelmi erők, valamint a rendőrség különleges alakulatainak (OMON) segítségével. A brutális események és a tüntetőkkel szemben alkalmazott brutális rendőrattak miatt az uniós külügyminiszterek tárgyalásba kezdtek.

Ennek okán Szijjártó Péter is igen keményen dolgozott az elmúlt napokban, hetekben, legalábbis Facebook-oldalának tanúsága szerint: a képek irodai környezetben, öltönyben, mobiltelefonnal a kezében mutatják, amint magasrangú külföldi politikusokkal, illetve külügyminiszterekkel egyeztet a minszki helyzetről.

Szijjártó most hétfői posztjában például azt írta, “Minden túlzás nélkül égnek a vonalak miniszterelnöki és külügyminiszteri szinten is a minszki fejlemények kapcsán. Ma reggel a három balti külügyminiszterrel, Edgars Rinkēvičs lett, Urmas Reinsalu észt és Linas Linkevicius litván kollégával beszéltünk, majd egyeztettem Miniszterelnök úrral, aki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel tárgyalt telefonon”.

Múlt hét vasárnap pedig arról számolt be a magyar külügyminiszter egy tárgyalóteremben készült kép kíséretében, hogy „az európai politikai közvéleményt továbbra is a minszki helyzet foglalkoztatja. Ma telefonon beszéltem is erről Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi főképviselőjével és Heiko Maas német külügyminiszter-kollégával”

Csakhogy ezt az idilli képet némileg árnyalja az az Átlátszón megjelent fotó, amely szerint ugyanazon a napon, vagyis augusztus 16-án, vasárnap Szíjj László luxusjachtján, a 7 milliárd forint értékű Lady MRD-en pihent éppen családja körében Horvátországban.

A lap feltételezése szerint a külügyminiszter ekkor már néhány napja a Mészáros Lőrinc köre által is használt luxusjachton pihenhetett. Mint írják, a Lady MRD augusztus 8 és 11 között Sibenik kikötőjében tartózkodott, innen 12-én a közeli Spliti öbölbe ment, majd a reptér alatti öbölben várakozással töltötte a déli órákat, majd még szintén aznap délelőtt 10 óra körül az OE-LEM magángép megérkezett Splitbe. Ezt az osztrák bejegyzésű luxusrepülőgépet korábban Orbán Viktor miniszterelnök is használta.

Az Átlátszó fotósa egy könnyen bérelhető gumicsókból tudta lencsevégre kapni Szijjártót, aki láthatóan nem örült a találkozásnak: 5-10 perc után a legénység két tagját küldték ki jetskivel, hogy megtudják, ki és milyen célból készített felvételeket a hajóról és az utasokról.

A történet azonban itt még nem ért véget, ugyanis negyed órával később még az AIS-t (Automatic Identification System), a tengeri navigáció legfontosabb berendezését is kikapcsolták a hajón, így a luxusjacht eltűnt a térképről.

Lapunk megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot: azt kérdeztük, hogy valóban 2020. augusztus 16-án, vasárnap készültek-e a cikkben megjelent képek, aznap, amikor Szijjártó Péter kitette Facebook-oldalára a fentebb említett posztot. Amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Megszólalt a Külügyminisztérium: Szijjártó a szabadsága alatt is dolgozik

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szerint a külügyminiszter egyszerre dolgozik is nyaral. Mint azt friss Facebook-posztjában írja, "A mai hírekkel kapcsolatban: Igen, a miniszter szabadságát tölti, és közben dolgozik. Számos külügyminiszterrel tárgyalt telefonon, foglalkozott a beruházás-ösztönzési támogatásokkal, velem pedig a nemzetközi sporteseményekre vonatkozó – koronavírussal kapcsolatos – szabályokat dolgozta ki. A külügyminiszter általános munkatempóját még az ellenfelei is elismerik, a szabadsága sem telik munka nélkül. A képmutatás csúcsa, hogy azok, akik folyamatosan a magánélet szentségéről és sérthetetlenségéről beszélnek, leselkednek, és fényképeket készítenek egy, a családja körében lévő emberről."