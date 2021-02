Orosz vakcinával oltanak a kórházakban

A kórházi oltópontokon elkezdik alkalmazni az orosz vakcinát is, míg az AstraZeneca vakcinájával elindul a 60 év alatti krónikus betegek oltása is ezen a héten

- kezdte beszámolóját György István államtitkár, az operatív törzs oltási munkacsoportjának a vezetője.

Elhangzott még, hogy a rendelkezésre álló vakcina mennyisége határozza meg az oltási menetrendet. Ezzel kapcsoltban György István közölte, az oltási terv első két szakaszát lezárták, most a preferencia a legidősebbek oltása és folyamatos az oltás a rendelőintézetekben és háziorvosoknál.

Három vakcinát használnak már, de érkezik Pfizer-szállítmány, jön Moderna is, és az AstraZeneca is alkalmazható már. Utóbbi oltóanyagot a 60 év alatt krónikus betegek kaphatják meg, de továbbra is nagyon kevés vakcina érkezik.

Olyan választást nem tudjuk biztosítani, hogy a vakcinák közül lehessen választani, de arról dönthet mindenki, hogy az éppen rendelkezésre álló oltóanyagot kéri-e

- mondta György István, aki szerint egyelőre nincs szükség újabb oltópontok bevonására, de szükség esetén bővíthető a kör.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese pedig arról beszélt, hogy február 10-től minden Ausztriába beutazás előtt kötelező kitölteni egy online regisztrációt, valamint a 10 napos karantén is, de ez nem terjed ki az ingázókra.

Az elmúlt 48 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 610 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 495 esetben léptek fel. Üzletekben 77 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 38 emberrel szemben kellett intézkedni

- sorolta a hatósági eljárásokat Kiss Róbert hozzátéve, hogy a nyitvatartási szabályok miatt eddig 824 intézkedés kellett, és 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét.

Az aktuális járványügyi számadatokat Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette. Ez alapján 1160 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, s ezzel 377 655 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 155 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 281 839 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 661 főre csökkent. 3717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 295-en vannak lélegeztetőgépen.

A KSH adatai szerint a járvány elején, a védőoltások megjelenése előtti 15 százalékos oltási hajlandóság mára 50 százalékra ment fel

- mondta Müller Cecília.