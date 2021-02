Stumpf István mindent meg fog tenni, hogy a jövőben is legyenek új első generációs értelmiségiek

Nagyon remélem, hogy az a mostani politikai generáció, amelyiknek az elindulásában én is aktív szerepet vállaltam, és akik között sok első generációs értelmiségi is megtalálható, soha nem felejti el, honnan jött, és fontos mandátum marad neki a politikában, hogy figyeljen oda a társadalmi mobilitásra és a tehetséggondozásra.

- derül ki a Telex felsőoktatási modellváltást firtató, Stumpf István kormánybiztossal készített interjújából.

Mint azt már nemrég megírtuk, az egykori kancelláriaminiszter, egyetemi oktató és alkotmánybíró február elejétől új pozícióban, az egyetemi modellváltásért felelős kormánybiztosként tért vissza a kormányzatba.

Az interjúban szóba került - többek között - az egyetemi átalakítások ügye is, ennek kapcsán az újonnan kinevezett kormánybiztos úgy fogalmaz, hogy nem a "háborús konfliktusokat gerjesztő" szerepében, hanem inkább "békecsinálóként" tevékenykedne.

Szeretném, ha az egyetemek átalakítása, a felsőoktatás nem lenne háborús terület

- tette hozzá Stumpf.

Sumpf István azt is elárulta, hogy a miniszterelnök kérésére Palkovics László innovációs és technológiai miniszter érdeklődött néhány hete arról, hogy vállalná-e ezt a feladatot, amire - bár addig nem ásta bele magát tüzetesebben a témába - végül igennel felelt. Hozzáfűzte, hogy az elmúlt években Orbán Viktorral nem tartottak túl szoros kapcsolatot, hiszen alkotmánybíróként tevékenykedett. Ugyanakkor figyelemmel kísérte a kormányzati folyamatokat, szerinte "jelentős mértékű eltérések vannak" a kormányzás első időszakához képest.

A felsőoktatás struktúraváltására visszatérve, arról a kormánybiztos úgy nyilatkozik, "ez az ügy nemzetstratégiai kérdés, a gyerekeink életét nagyban befolyásolja, hogy hogyan tudják kiaknázni a nemzeti tudáskincset az egyetemeinkből egy olyan időszakban, amikor a tudásért folytatott harc az egyik legkiemelkedőbb a nemzetközi színtéren is." - hangsúlyozta.

Stumpf arra a kérdésre, tud-e a kormány politikájával azonosulni, úgy felelt:

"van számos pont esetemben, ahogy minden konzervatív eszmetársam esetében is, amihez kritikával viszonyulunk. De a kormányzás fő irányával és itt konkrétan az egyetemek átalakításának a szükségességével egyértelműen tudok azonosulni, másként bele sem vágtam volna."

- fogalmazott.

A frissen hivatalba lépett kormánybiztos a felsőoktatási intézmények helyzetét értékelve elmondta,

az egyetemeken az állóvíz kultúrája uralkodik

Szerinte az alacsony oktatói bérek okozta álláshalmozás, a tömegoktatással magyarázható hallgatói érdektelenség is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai egyetemek versenyképessége jelentős mértékben csökkent. Ráadásul úgy véli, még a "közép-európai versenyben" - például Varsó, Krakkó és Prága viszonylatában - is le vagyunk maradva. Kiegészítette ezt azzal is, hogy természetesen pozitív példákat is látott: az egyetemek közül Szegedet, Debrecent, Győrt és Pécset említette, mint kiváló kutatóműhelyeknek otthont adó intézmények.

Ezeknek tehát kicsit nagyobb szabadságot kellene adni

- állapítja meg a kormánybiztos.

Stumpf úgy gondolja, a üzleti szféra beférkőzése az ezidáig az állam által fenntartott egyetemekre, nem jelenthet veszélyt, hiszen az Alaptörvény garantálja az oktatáshoz fűződő jogokat, azaz sem az állam szabályozó szerepe, sem az egyetemi autonómia miatt ez nem következhet be - állítja.

Az ex-alkotmánybíró leszögezte, hogy az egyetemek vagyonkezelő, közcélú, közérdekű alapítványokhoz kerülnek, nem pedig magánalapítványokba.

De a téma azon kérdésköre kapcsán, hogy kik és milyen feltételek mentén kerülhetnek a színvonalas, elitképzés berkeibe akár oktatóként, akár hallgatóként, Stumpf elismerte, az egy "kritikus pont", hogy ezt az alapítványi struktúrában már nem az állam, hanem a kuratóriumok határozzák meg.

A probléma orvoslásán viszont dolgozni fog és lát "jogi megoldást" a korrekcióra, de fontosnak tartja, hogy stabilitást biztosítsanak az intézményeknek.

Stumpf István szerint a kormányfővel való egyeztetései során Orbán Viktor világossá tette:

nem kell semmiféle módon kényszert kifejteni az egyetemek irányába. A döntést az egyetemeknek kell meghozni: részt kívánnak-e venni ebben a modellváltásban vagy nem?

- idézte fel.

Az 1500 milliárd forintnyi uniós forrást szerinte a kormányzat komplex egyetemi fejlesztésre fordítaná, egyaránt támogatva az állami és a modellváltó intézményeket. Ám az, hogy egyetemek kényszerhelyzetben lennének a modellváltást tekintve, az a volt kancelláriaminiszter tudomása szerint nem igaz.

Az SZFE körül események során Stumpf szerint "összecsaptak az indulatok", de hozzátette, az a konfliktus, amiben a színművészetisek voltak főként érintettek,

kétségkívül rányomja a bélyegét az egész átalakulás megítélésére.

Stumpf István szerint az egész modellváltás hitelét az adhatja, hogy ezzel a megbízatással "kockára teszi az egész életpályáját azért, hogy abból siker legyen". Ehhez kapcsolódóan került szóba, hogy ő maga is első generációs értelmiségi, épp ezért azt vallja, hogy

Lehetőséget kell kínálni a nem a legszerencsésebb körülmények közé született fiataloknak is.

Szó esett még a legutóbbi önkormányzati választásoknak a Fidesz számára levonható tanulságairól; ahogy a konzervatív értelmiségnek a párttal szembeni elvi-erkölcsi kritikáiról; valamint a miniszterelnök "intellektuálisan kifejezetten nyitott" beállítottságáról és védekező pozícióba való átállásáról is.

Orbán Viktor kapcsán Stumpf azt gondolja, "ő azon kevés politikus közé tartozik, akik a praktikus hatalomművészet mellett intellektuális igényt tartanak arra, hogy a stratégiai nézőpontjukat is folyamatosan frissítsék, és ebből meghatározzák az ország lehetséges mozgásterét",

de egyúttal "genetikailag olyan, hogy nem fog már rászokni a közösségi médiára" - tette hozzá. Ugyanakkor Orbán most "próbálja újraformálni" a környezetét a politikában annak érdekében, hogy olyan emberek is körülvegyék, akikkel stratégiai elképzeléseket is meg lehet vitatni - vélekedik Stumpf.

Az új kormánybiztos arra vonatkozólag, hogy szerinte fideszes politikusnak minősül-e, úgy reagált: