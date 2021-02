Szabó Bence: "A kormány csak akkor nyit a fiatalok felé, ha a szavazatukra van szükségük"

Mint ismeretes, január 15-én Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy 2022-től jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak. Több mint egy évvel ezelőtt a Jobbik már egy hasonló javaslatot szintén benyújtott, de akkor a kormánypártok leszavazták. Mindezek után adódhat a kérdés, hogy mégis mi változott az elmúlt esztendőben? Többek között erről is kérdeztük a Jobbik Ifjúsági Tagozatának politikusát, Szabó Bencét.

- Meglepett Orbán Viktor azon bejelentése, amely szerint 2022-től SZJA-mentességet biztosítanak a fiataloknak?

Abszolút, főleg annak tekintetében, hogy egy évvel ezelőtt ezt a javaslatot, amelyet Jakab Péter nyújtott be nemes egyszerűséggel már a gazdasági bizottság ülésén leszavazták a kormánypárti képviselők. Akkor nem tartották fontosnak a fiatal magyar munkavállalók keresetének a növelését, és az elvándorlás megoldását, ez betudható sajnos talán annak is, hogy 2020-ban nem voltak választások.

- Szerinted mi lehet az oka annak, hogy mégis meglépték? A közelgő választás vagy a járvány okozta gazdasági visszaesésnek köszönhető?

Inkább az előbbi valószínűbb, régóta érzékelhető a fiatalok körében a kormánypártok népszerűtlensége, ez nem ma, vagy tegnap kezdődött. A legutóbbi 30 év alattiakra irányuló Medián-mérésből is látszik az, hogy abszolút vesztésre áll a Fidesz, ennek tekintetében pedig úgy gondolom, hogy csupán a népszerűségük növelése a cél mindenáron, ha kell, akkor ellenzéki javaslatot sajátként előadva.

- Érdemes volna-e esetleg a 29. életévig kitolni a SZJA-mentesség korhatárát?

Véleményem szerint igen, például egy főiskolai-egyetemi hallgató sok esetben csak 25, 26 éves korukban tudnak teljes egészében munkát vállalni, azaz őket a részmunkaidős diákmunkát leszámítva a jelenlegi tervezet kevésbé érintené.

- Milyen hatással lehet a fiatalokra ez a kedvezmény? Milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy pályakezdő fiatalnak?

Úgy gondolom nagy segítséget fog ez jelenteni a nagybetűs élet elkezdéséhez. Napjainkban, ha egy fiatal önálló életet szeretne kezdeni számos nehézséggel kell megküzdenie. Amikor kikerülnek a középiskolából, vagy az egyetemről nehezen tudnak a fiatalok csak elhelyezkedni, van olyan ismerősöm, aki még a koronavírus járvány megjelenése előtt is több mint 6 hónap folyamatos álláskeresést követően talált munkát. A bérek tekintetében sem teljesen rózsás a helyzet, hiszen készülnek különböző kimutatások, statisztikák a fiatalok átlagkereseteit illetően, de legtöbbször ezekről az összegekről egy átlag fiatal maximum csak álmodni mer. Ezt a magas albérletárak csak tetőzik, tehát mai fiataloknak nincs könnyű helyzetük.

A Jobbik IT tagja, Szabó Bence.

- Szakértők szerint az egyik hátulütője az lehet a kezdeményezésnek, hogy nem biztos, lesz-e így lehetősége a kedvezménybe eső fiataloknak arra, hogy például nyugdíjcélú megtakarítás után adó jóváírást vegyenek igénybe. Miként lehetne ezt kezelni?

Talán ha egy átlag fiatal havonta több pénzből fog tudni gazdálkodni, és az általános kiadásain felül fog tudni megtakarítást félretenni, azt előtakarékossági számlán is megteheti, és ez pl: egy bruttó 250.000 Ft-os kereset esetében nagyobb összeg is lehet, mint az éves adójóváírás. Én bízom a korosztályom bölcsességében ennek kapcsán, mivel ez a téma egyre sűrűbben kerül felszínre.

- Hogyan értékeled a kormány fiatalokhoz való viszonyulását? A legfrissebb felmérések szerint ugyanis, nem áll túl jól a FIDESZ-KDNP a fiatalok körében.

A kormány, mint az szja-mentesség is megmutatja, csak akkor nyit a fiatalok felé, ha a szavazatukra van szükségük. Én úgy tapasztalom, hogy a fiatalok ezt észrevették, ez látható különböző közvélemény kutatásokban, vagy akár a közösségi médiában is. Számos olyan népszerűtlen döntése volt a kormánynak az elmúlt 11 évben, amely sok fiatalt negatívan érintett pl: az általános és középiskolai rendszer átszervezése, vagy most az egyetemi rendszer radikális átalakítása. Az ilyen és ehhez hasonló döntésekkel pedig a kormányzat csak tovább mélyíti a szakadékot.