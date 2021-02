Mégis megkapta Nyírbátor a 300 milliós hitelt az ipari park fejlesztésére, az önkormányzatot viszont így is sarcolják

Tavaly szeptemberben írtuk meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város önkormányzata 300 millió forintos hitelt szeretett volna felvenni ipari parkjának bővítésére, a kormány azonban indoklás nélkül elutasította a kérelmet.

Máté Antal független polgármester akkor elmondta, reménykedik a döntés felülbírálásában, mivel nem csak a helyiek életéről van szó: az egész megyéből ingáznak a dolgozók nap mint nap, jelenleg mintegy ötezer embernek adnak munkahelyet a kistelepülésen működő multinacionális vállalatok.

Megkerestük ismét Nyírbátor első emberét, hogy megtudjuk, mi történt azóta. Máté Antal elmesélte, az elutasító döntés után minden követ megmozgattak, hogy a forráshiányos projektet be tudják fejezni, mivel érezték, hogy 2021 nem az az év lesz, amikor túl sok pénzt hozzá tudnak majd tenni a saját forrásaikból. Éppen ezért újból megkeresték a kormányt és jobban megindokolva ismét benyújtották a hitelkérelmüket, bízva abban, hogy soron kívül elbírálják és jóvá hagyják.

Mint elmondta,

végül is tavaly november-december környékén megkapták a kormányengedélyt az ipari bekötőút építéséhez szükséges 300 millió forintos hitelszerződésre.

Kifejtette, az időjárástól függően február végén, március elején kezdődnek majd el a kivitelezési munkálatok, nyárra pedig elkészülhet a projekt.

A független településvezető hozzátette, ez a költségvetésüket semmiben nem könnyíti meg, hiszen ők is nagy hiánnyal küszködnek ebben az évben.

Közel háromszorosára emelkedett a szolidaritási hozzájárulás

Máté Antal elmondta, őket az ingyenes parkolás nem sújtotta, mivel náluk eddig is ingyenes volt minden parkoló, ahogyan azon sem buktak, hogy a felére csökkentik az iparűzési adót a kkv-knak, mivel a jelenlegi jogszabály szerint ezt nekik teljes egészében visszatérítik, tekintve hogy Nyírbátor egy 25 ezer fő alatt település.

A gépjárműadó elvonása ugyanakkor mintegy 50 millió forint mínuszt jelent számukra, ám ez szinte eltörpül az "iparilag aktívabb" településeket érintő szolidaritási hozzájárulás megemelése mellett,

ami a tavalyi 130 millióhoz képest idén 430 millió forintra fog nőni a nyírbátori önkormányzat esetében.

Az összeg közel megháromszorozódása komoly érvágást jelent - szögezte le Máté.

Ami szerinte nagyon furcsa ebben a szolidaritási hozzájárulásban az az, hogy mindig az előző évi, egy főre jutó iparűzési adóból számolja ki a szolidaritási hozzájárulást. Csakhogy az iparűzési adó, mint adónem, mindig egy évvel a gazdaság teljesítményét követi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2020-ban a cégek a 2019-es teljesítményük után fizették nagyrészt az iparűzési adót, 2021-ben pedig a 2020-as teljesítményük után, ami így most szerinte "dupla ostorcsapást" jelent az önkormányzatoknak.

Összességében 600 millió forintos mínusszal számolnak

Kifejtette, az iparűzési adójuk ebben az évben azért lesz várhatóan alacsonyabb, mert a tavalyi visszaesés az adóban idén fog megjelenni nálunk befizetés tekintetében, a szolidaritási hozzájárulás a 2019-es teljesítmény, azaz a 2020-as adófizetés alapján állapítja meg 2021-re a jogszabály.

"Mindez azt jelenti, hogy a "jó" évünk után fizetünk, a hozzájárulás viszont emelkedett, miközben a bevételeink a rossz év miatt alacsonyak"

- hangsúlyozta a polgármester.

Máté Antal közölte,

a kormány döntéseinek nyomán összesen mintegy 600 millió forint mínusszal számolnak.

Hozzátette, a saját tevékenységeik is veszteségesek, hiszen más önkormányzatokhoz hasonlóan nekik is van saját fürdőjük, szálláshelyeik, idegenforgalmi adóik, amik most "lementek a béka feneke alá".

Nyírbátor vezetője hangsúlyozta,