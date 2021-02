Hétfőtől elnémul a Klubrádió – „A dolog szégyenteljes, ugyanakkor nem rendszeridegen”

Mint ismert, a héten elutasította a bíróság a Klubrádió Médiatanáccsal szembeni keresetét: eszerint jogszerűnek találták, mikor a hatóság megtagadta a rádió frekvenciahasználati engedélyének meghosszabbítását. A döntés értelmében február 14-én éjfélkor a jelenleg a 92,9-es frekvencián működő rádiónak be kell fejeznie a sugárzást. A tervek szerint online folytatják tovább a munkát.

Arató András, a Klubrádió többségi tulajdonosa az N1TV Napi téma c. műsorában elmondta, úgy gondolja,

nem egy önálló bírósági döntésről van szó, hanem egy rendszerbe illőről.

Kifejtette, nem az okozott meglepetést, hogy a bíróság elutasította a keresetet, ami egyébként abszolút nem állja meg a helyét jogászi szempontból sem, hanem az, hogy a döntés kihirdetése után a bíróság nem szentelt semennyi energiát arra, hogy ismertesse indoklását a jelenlévőkkel.

Arató felidézte, ugyanezen Médiatanácsnak gyakorlatában, számos esetben pontosan azonos előfeltételek mellett sikerült minden további nélkül meghosszabbítani a frekvenciaengedélyt. Hozzátette, a Médiatanács saját magán keresztül közvetíti azt a politikai döntést, amely alapján ilyen ítélet bekövetkezhet.

A dolog szégyenteljes, ugyanakkor nem rendszeridegen

– összegezte.

S tudnak-e jogorvoslattal élni? Abban az értelemben igen, és fognak is, hogy lássák, a magyar bírósági felépítmény hol tart az önálló döntéshozatal kérdésében. Arató azonban elmondta,

az a tömegeket érintő károkozás, ami vasárnap este bekövetkezik, visszafordíthatatlan.

A Klubrádió ügye az Egyesült Államokig is eljutott, és az Európai Unió is – Amerikához hasonlóan – nemtetszését fejezte ki. Kovács Zoltán mindemellett Twitteren bejelentette, a Klubrádió ügye, illetve az ehhez kapcsolódó bírósági döntés is fényesen mutatja: Magyarországon milyen szépen működnek a bíróságok.

Arató mindezzel kapcsolatban kifejtette, vannak országok a világban, ahol nagy hagyománya van a liberális demokrácia működésének: ezek értékeket fejeznek ki, melyek között a legelső helyek egyike a média és sajtó szabadsága. Felidézte továbbá, nem először történik meg a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kormánya és ahhoz közel álló intézményekkel szemben a nemzetközi tiltakozás.