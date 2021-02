Rogán tagad, a Budapest Bank cáfol

A feleségem állami banktól hitelt nem kapott és semmilyen föld nem került a tulajdonába. Ráadásul a jövőben sem szeretne földtulajdonos lenni

- nyilatkozta a kérdéses földvásárlással kapcsolatban Rogán Antal.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Magyar Nemzetnek elmondta, sem újdonsült felesége, sem a családja nem kíván közszereplő lenni, és nem is szeretnének kiállni a nyilvánosság elé. A megjelent hamis cikkek kapcsán pedig a család megtette a jogi lépéseket.

A Magyar Nemzet ehhez annyit tett hozzá, hogy a család felmentette a Budapest Bankot a banktitok alól. A tulajdoni lapok tanúsága szerint a szóban forgó földterület nem került Rogán Barbara birtokába, az ingatlanokon nincs és nem is volt jelzálog bejegyezve.

A telex szerint ez úgy lehetséges, hogy az adásvételi szerződés nyilvánosságra kerülése, és az ezzel foglalkozó anyagok meglehetősen nagy visszhangja miatt, vagy akár teljesen más okból a vevők elálltak a vásárlástól.

Hosszú procedúráról van tehát szó, ezért a telex szerint nem meglepő, hogy az aláírt adásvételi ellenére február elejéig, amikor a cikkek születtek, nem történt semmiféle földhivatali bejegyzés, ez még akkor sem történt volna meg feltétlenül, ha az ügymenet a maga lassú útján halad előre. Az pedig, hogy ebben a szerződésben a Budapest Bankot jelölték meg, mint reménybeli finanszírozót, önmagában nem bír kötelező erővel, az tehát, hogy a vásárlók végül nem vettek fel hitelt a banktól, nem jelenti azt, hogy ne találhattak volna más forrást, vagy mondhatták volna vissza az egész ügyletet.

A telex arra is felhívta a figyelmet, hogy a múltbeli és jövőbeli vásárlási szándék tagadása Rogán Antal és felesége részéről azért is érdekes, mert Rogán Barbara aláírása ott szerepel a nyilvánosan hozzáférhető szerződésen, sőt, a nőt még leánykori nevén földművesként is nyilvántartásba vették 2020 nyarán, ami annak törvényi előfeltétele, hogy valaki földet vehessen.

Azt viszont cáfolta a telex, hogy Rogán Antal állítása szerint egyik orgánum sem kereste meg őt az üggyel kapcsolatban. Mint írják, a földvásárlásról szóló cikk megjelenése előtt február 2-án megkeresték a miniszter sajtóirodáját, de azóta sem kaptak választ.