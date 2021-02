Az ukrán nagykövetség előtt tiltakozott a magyarellenes intézkedések miatt a Jobbik IT

Az ukrán nagykövetség elé vonult a Jobbik Ifjúsági Tagozata azok után, hogy egyre több magyarellenes intézkedést kíván behozni az ukrán kormányzat a kárpátaljai magyarsággal szemben.

"A Jobbik Ifjúsági Tagozat az elmúlt időszakban többször felszólalt az Ukrajnában tapasztalható kisebbségellenes soviniszta megnyilvánulások miatt, melyek az elmúlt esztendőkben a verbálistól a fizikai erőszakig is eljutottak, emellett törvényi úton korlátoznák a nemzeti kisebbségek, így elsősorban a kárpátaljai magyarság jogait. A legutóbbi lépésükkel azonban túlmentek egy határon. Betiltanák a magyar himnusz éneklését a közintézményekben, és a nemzeti lobogónk használatát is tiltanák, többek között önkormányzati épületeken. Erre nemet mondunk, és elfogadhatatlannak tartjuk!" - olvasható a Jobbik IT közleményéből.