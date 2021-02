Jakab Orbánnak: úgy viselkedik, mint egy afrikai kuruzsló, de ez nem Oroszország, nem Kína

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a parlamenti évértékelőjében bejelentette az újabb nemzeti konzultációt, illetve hangsúlyozta, hogy a hazai koronavírus elleni védekezés a kínai vakcinára épül majd.

Orbán Viktor: 7 kérdésben indul online nemzeti konzultáció, a kínai vakcinára alapozunk Hét pontból álló, online kitölthető nemzeti konzultációt indít a magyar kormány - erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt hétfőn az Országgyűlésben. A kormányfő közölte: csak olyan korlátozásokat lehet fenntartani, amit a többség is elfogad, a kormánynak pedig a válságkezelés alatt is fenn kell tartania támogatottságát.

Jakab Péter: ez nem Oroszország, nem Kína

Orbán Viktor évértékelőjére az ellenzék részéről először a Jobbik miniszterelnök-jelöltje reagált.

"Sok beszédnek sok az alja"

- fogalmazott Jakab Péter.

A politikus szerint nem tudtuk meg, hogyan fogják újranyitni az országot, annak ellenére, hogy már vannak óriásplakátok, és van 4 százalékos, havi 146 forintos minimálbér-emelés, és hitel.

Jakab Péter szerint, ha lesz is kínai vakcina, akkor az nem kell senkinek. Orbán Viktor döntésképtelen, ezért indít újabb nemzeti konzultációt, de nincs idő erre a drága bohóckodásra - fogalmazott a Jobbik elnöke.

Leszögezte:

az oltás nem lehet kötelező, így nem lehet hozzá előnyöket sem rendelni, nem fordulhat elő, hogy bizonytalan eredetű a kínai vakcina elutasítása miatt valakit hátrány érjen.

Illetve Jakab Péter szerint nem a politikusok, hanem a virológusuk feladata, hogy meggyőzzék az embereket a vakcinákról. Hozzátéve: félő, hogy a szakhatóságok Orbán Viktornak is meg akarnak felelni, aki úgy viselkedik, mint egy "afrikai kuruzsló", vagy egy "kínai gyógyszerkereskedő". Jakab Péter szerint attól hogy beoltottak már valahol egymillió embert a kínai vakcinával, az jó lesz a magyaroknak. Ha meg nem kell, akkor mehetünk majd a sor végére, korlátozássokkal, maszkban fogunk megrohadni. Ez Jakab Péter szerint emberkísérlet, és zsarolás.

De ez nem Oroszország, nem Kína - tette hozzá a politikus.

Itt nem az a dolga a kormánynak, hogy befenyítse a népet - mondta.

Jakab Péter beszélt a felhatalmazásról is. Mint mondta, remélték, hogy azt nem a lopásra használja fel Orbán Viktor, de tévedtek. "Tőlem aztán biztosan nem kapja meg" - utalt arra, hogy nem szavazza meg a következő kérést. Felidézte: 3600 milliárd forint volt a Gazdaságvédelmi Alapban, de abból csak "magukat megmentették, a népet hagyták veszni", Mészáros Lőrincet és a többi "semmirekellőt" támogatták.

Jakab Péter szerint Orbán Viktor adatgyűjtése nélkül is tudják, mit akarnak az emberek: vissza akarják kapni az életüket, pénzt akarnak, és nem propagandát.

Akiket ma kifosztanak, azok holnap kormányváltótömegként vágnak vissza - közölte a miniszterelnök-jelölt.

Gyurcsány, mint nyugtató?! (1. rész)

A DK elnöke szerint arra kell biztatni a honfitársainkat, tartsák be a szabályokat, és oltassák be magunkat.

Szerinte előbb-utóbb lesz lesz a kínainak és az orosz vakcinának is EU-s engedélye.

Amikor eljön az idő, mi is, én is beoltatom magam - fogalmazott a politikus. Ugyanakkor megjegyezte: ez az ország tényleg nem volt akkor bizonytalanságban, mint most.

Bánat tudja, hogy milyen statisztikai mintavétel történik magunk körül pusztulást látunk - fogalmazott Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor gazdasági adataival kapcsolatban. Érzéketlennek nevezte, hogy a kormány a sajátjaira vigyáz, építi, ami az övé, de másokkal nem foglalkozik. Nincs olyan ország, mai ilyen keveset adott volna bértámogatásra - magyarázta, hozzátéve: nagyon sok beruházás lesz, és ebből nagyon sokat el fognak lopni.

Gyurcsány Ferenc szerint az egyetemi modellváltás azt jelenti, hogy 3-5-7 magánszemélynek ellenérték nélkül oda adják a nemzeti vagyon egy részét, meglopják a nemzetet.

A DK elnöke szerint a következő egy évben sokat fogják hallani a nevét, bármi kérdés lesz, az lesz a válasz, hogy "Gyurcsány". Leszek szemkilövető, részeges, anyagyilkos - magyarázta. De szerinte

kettő gyurcsányozás után pihenni kell egy picikét.

De ha nyugtatóként hat a gyurcsányozás, akkor megspórolnék egy csomó nyugtatót a jobboldali hallgatóságnak és a társadalombiztosításnak - mondta.

Az emberek félelmei valósak

Schmuck Erzsébet LMP-s országgyűlési képviselő szerint az emberek és családok életébe beköltözött a félelem, hiszen nem tudják, hogy mi lesz holnap, vagy a jövőjükkel. Kitér rá, hogy a kormány az elmúlt 10 évben súlyos milliárdokat vont ki az egészségügyi ágazatból, amit most pótolhattak volna, de gyakorlatilag semmit se tettek. Kiemeli, hogy a járvány időszakában kétszer annyi támogatást adtak a sportra, mint az egészségügyre, miközben az Orbán-kormány a szociális védelmet is nullára redukálta az önkormányzatokkal együtt.

Ennek az lett az eredménye, hogy több tízezer ember maradt saját nyomorúságában

- hangsúlyozta, ezt követően az idősek helyzetéről is szót ejtett: a nyugdíjasok 4 százalékos nyugdíjemelést kaptak, miközben az élelmiszerárak a csillagos egekbe szöktek. Mindezekből is látszik, hogy az emberek félelmei valósak, mert sok százezren vannak, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe.

Schmuck válaszokat vár azzal kapcsolatban, hogy a kormány miért nem hajlandó meghosszabbítani és megemelni az álláskeresési járadékot, miért nem hajlandó teljes táppénzt fizetni azoknak, akik a koronavírus miatt kénytelenek otthon maradni, miért nem fizetnek legalább 70 százalékos bérpótlékot.

Tényleg minden élet számít Orbánéknak?

Szabó Tímea (Párbeszéd) hangsúlyozta a halálozások száma csúcsokat döntögetett, de a miniszterelnök semmilyen intézkedést nem volt hajlandó november közepéig hozni a járványhelyzet idején. Ma, 30 éves csúcson van Magyarországon az államadósság, amivel a politikus szerint Orbán korábban az országot riogatta, közben a vadászati kiállításra 64 milliárd forintot költ a kormány. A 70 ezer TB-ellátás nélkül maradt ember 6 milliárd forintot felölelő tartozására ugyanakkor nincs pénz. Szabó felteszi a kérdést, hogy akkor tényleg minden élet számít Orbánéknak, vagy csak a sajátjuké.

Azt állítják önök fejlesztik az egyetemeket. Önök nem fejlesztik őket, hanem privatizáltak 15 egyetemet, mert nem tudják agymosni a magyar fiatalokat. Önök nem tudják elviselni, hogy a fiatalok nem dőlnek be annak a sok hazugságnak, amivel etetni próbálják őket.

Emlékeztet rá, hogy a gazdaságvédelemre félretett 3600 milliárd forintból 2500 milliárdot csak saját magára költött a kormánypárt, aki nem csak lop, de át is verik az embereket - tette hozzá Szabó.

Nem erre kaptak felhatalmazást

Tóth Bertalan (MSZP) szerint ha nem Adriáztak volna a kormánypártiak nyáron, akkor nem a legrosszabb forgatókönyv valósul meg. Kár volt megadni a felhatalmazást - mondta a szocialista politikus. A pártelnök szerint most nem a bizalomról van szó, hanem a felelősségről. Ugyanakkor szerinte Orbán Viktor rákenni a felelősséget az operatív törzsre és az ellenzékre. Ön nem vállalja a felelősséget.

A politikus szerint Arra biztosan nem kapott felhatalmazást Orbán Viktor, hogy alaptörvénybe foglalják a lopást, ellehetlenítsék az SZFE-t, hogy a felszántsák az egyetemi autonómiát, elhallgattassák a Klubrádiót, és az önkormányzatok ellen hadjáratot indítsanak.

Hangsúlyozta, 1,5 millió ember dolgozik részmunkaidőben, kevesebb bérért, és 275 ezet nyugdíjast fenyeget a lecsúszás veszélye, több tízezer cég ment csődbe.

De ennek a kísértésnek nem tudott ellenállni, hogy megsegítse Mészáros Lőrinc cégét, Semjén Zsoltot, vagy a fideszes alapítványokat.

A vakcinákkal szembeni bizalom hiánya is az Önök felelőssége - hozzátéve: egy külügyminisztert tesznek meg arra, hogy oltásokkal.

Minden szupi-szuper

KDNP nevében megköszönte a tájékoztatást Simicskó István.

Gyurcsány, mint nyugtató?! (2. rész)

Kocsis Máté, a Fidesz-frakcióvezetője szerint nem igaz, hogy semmiféle gazdasági intézkedést nem tett a kormány. Nem nevezhető semminek a munkavállalóknak biztosított bértámogatás, az otthonteremtési támogatások, az orvosi béremelések, a hitelmoratórium, az elindult 13. havi nyugdíj, illetve a 25 év alattiak jövedelemadójának eltörlése sem - emelte ki Kocsis.

Ezt követően Gyurcsány Ferenc mondandójára reagálva hozzátette

bárki ebben a házban kioktathatja Balla képviselő urat erkölcsből, de ön nem... Nekünk az esne jól, ha ön eltűnne a közéletből.

Sértő, hogy bohóckodás lenne

Orbán Viktor miniszterelnök ismét elmondta, hogy az oltás életet ment, illetve sértőnek tartja, hogy a nemzeti konzultációt bohóckodásnak minősítik az ellenzéki pártok.

Nagyon sokan támadták a gazdaság-újraindítási akciótervet, a gazdaságvédelmünk eredményessége abban mérhető le, hogy a 2020-as évben a magyar nemzeti össztermék 5,2 százalékkal csökkent - hárította el a támadásokat, ami azt jelenti, hogy az EU-ban 10 százalék fölötti visszaesése volt Spanyolországnak, Görögországnak, vagyis ehhez képest hazánk teljesítménye megsüvegelendő.