Orbán Viktor: 7 kérdésben indul online nemzeti konzultáció, a kínai vakcinára alapozunk

Hét pontból álló, online kitölthető nemzeti konzultációt indít a magyar kormány – erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt hétfőn az Országgyűlésben.

A kormányfő közölte: csak olyan korlátozásokat lehet fenntartani, amit a többség is elfogad, a kormánynak pedig a válságkezelés alatt is fenn kell tartania támogatottságát. Mivel a járványnak még nincs vége és magától nem is lesz, hiába lépett az oltási programmal új szakaszba a védekezés, a kormány konzultációt indít arról, hogy az emberek mit gondolnak az újranyitásról – vázolta fel Orbán Viktor.

Bár az új konzultáció részleteiről a kormányfő nem beszélt, hangsúlyozta, hogy az enyhítéseket az oltási programhoz kötik, tehát addig biztosan nem örülhetünk, míg nem oltanak be a jelenleginél nagyságrendekkel több embert.

Hangsúlyozta: a politikai döntéshozók számára nagy a kísértés, hogy járványügyi szakembereknek képzeljék magukat, de a tudásuk nem lesz azonos, és

a döntés felelősségét nem kívánják áthárítani, az a kormányé.

Közölte: Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert az oltottság vezet vissza a normális élethez, ezért ebből politikai kérdést nem szabad csinálni.

„Nekünk minden olyan vakcina jó, ami biztonságos és amivel a világon már több millió embert beoltottak”

- mondta, azzal érvelve, hogy a Vajdaságban már oltottak be magyarokat a kínai vakcinával.

Kitért arra is, hogy az előző nemzeti konzultáció során az emberek egyértelművé tették, milyen korlátozásokat fogadnak el és kifejezték, hogy az országnak alapvetően működnie kell, ezért nem hoztak szigorúbb lezárásokat a mostaninál.

Egyébként – jegyezte meg - az egészségügyi válságkezelés módszere következetes volt, mert lényegében november óta nem változott. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra is, hogy azokban a nyugati országokban, ahol karácsonykor lazításokat vezettek be, nagyobb erővel jött vissza a járvány.

Orbán Viktor bejelentette, hogy a Gazdaság-újraindítási Akcióterv középpontjában továbbra is a munkahelyteremtés lesz. Az eddigi lépések – lakásépítési áfacsökkentés, felújítási kölcsön, bértámogatás, orvosi béremelések, 13. havi nyugdíj, fiatalok szja-mentessége, kisvállalkozói gyorskölcsön – után a miniszterelnök szerint egy több ezer milliárd forintos felsőoktatási fejlesztés jön. Ez a nagyjából 1500-2000 milliárd forint közé tehető befektetés részben uniós forrásokból valósulhat meg.

A kormányfő azt kérte az Országgyűlés ellenzéki pártjaitól, hogy újból támogassák a felhatalmazási kérvényét, de erre várhatóan nem kerül sor, az ellenzék szerint ugyanis Orbán Viktor visszaélt korábbi bizalmukkal és nem csak a járvány ellen védekezett, hanem a hatalmi céljai érdekében is tevékenykedett.

A vakcináról elmondta: egymillió főre elegendő orosz és 2,5 millió főnyi kínai vakcinát várnak, így összesen már ötféle „hatékony és biztonságos” oltóanyag érkezhet az országba. Ezzel – magyarázta a miniszterelnök – május végéig 3,5 millióval több embert tudunk beoltani, mint egy hasonló méretű uniós ország, ami csak a nyugati oltóanyagokra vár.

Számításai szerint április elejére meghaladhatja a kétmilliót a beoltottak száma, ami azt jelenti, hogy minden 60 év feletti személy védetté válhat.

Persze ez a forgatókönyv csak akkor valósul meg, ha tényleg minden megrendelt vakcina megérkezik, és az emberek nem bizalmatlankodnak, hanem tömegesen elfogadják a kínai oltóanyagot – erre azonban jelenleg csekély esélyt látni.