Gulyás Gergely fenyeget?! Szerinte az ellenzéknek túl sok ideje van az azonnali kérdésekre

Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője a hétfői azonnali kérdések során kérdezte arról a kormányt, hogy valóban szándékukban áll-e az internet magyarországi lekapcsolása. Emlékezetes, a Fidesz-KDNP egyik kedvelt titkosszolgálati szakértője, Földi László a napokban arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy az idősek védelmében valahogy le kellene kapcsolódni a világhálóról.

A jobbikos politikus éppen ezért arra volt kíváncsi, hogy ezt az álláspontot hivatalosan is képviseli-e a kormányzat. Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években a Fidesz-KDNP eddig is korlátozta a nyilvánosságot, az újságírók kiszorultak az Országház nagyrészéről, valamint bedarálták a sajtót is. Szilágyi György szerint azért is gondolkodhat az internet lekapcsolásán az Orbán-kormány, mert az ellenzék sokkal népszerűbb a közösségi hálón, mint a kormány politikusai. Jakab Péter videóját néhány nap alatt több mint 700 ezren nézték - több mint a duplája ez a legjobb kormánypárti eredménynek.

Orbán Viktor nevében válaszoló kancellária miniszter képtelenségnek nevezte Földi László ötletét, ugyanakkor Gulyás Gergely szerint ez a kérdés is azt bizonyítja, hogy