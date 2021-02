Közel 3 millió háztartás maradt áram nélkül Texasban a szokatlan hideg miatt

Mintegy 2,7 millió háztartás maradt áram nélkül az egyesült államokbeli Texas államban hétfőn a szokatlan hideg miatt. Az évtizedes rekordokat döntő hideg, a havazás és jegesedés miatt káosz alakult ki az utakon és a légiközlekedésben is - számolt be róla az MTI.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy lehetőleg ne üljenek autóba, miközben a közösségi médiában az utakon csúszkáló személygépkocsikról és teherautókról jelentek meg videók. A houstoni Bush Intercontinental repülőteret lezárták és az Austin-Bergstrom repülőtérről indított összes járatot is törölték.

A houstoni Intercontinental repülőtéren hétfőn reggel mínusz 8 Celsius-fokra süllyedt a hőmérséklet, ami a leghidegebb mért érték 1989. december 23. óta. Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a kedd reggeli alsó érték akár mínusz 11 Celsius-fok is lehet. "A veszélyes, életeket és vagyont is fenyegető, nagyon hideg időjárás akkor is folytatódik, amikor csapadék már nem fog esni" - írta közleményében a houstoni időjárási szolgálat.

Texast már vasárnap figyelmeztették a szakemberek a viharos téli időjárás veszélyeire. A nagy mennyiségű jégre és hóra vonatkozó figyelmeztetéseket hétfőn kiterjesztették Arkansas állam egész területére, valamint Louisiana, Mississippi és Alabama nagy részére is.

Texasban a rendkívüli hideg miatti rekordmagas áramhasználat kimaradásokat okozott. Az egyik legnagyobb - 10 millió ügyfelet kiszolgáló - villamosenergia-szolgáltató, az Oncor hétfőn reggel közölte, hogy az áramellátás hiánya miatt az eredetileg vártnál jóval hosszabb áramkimaradásokra kell számítani. "Az elektromos vészhelyzet miatt bekövetkező kimaradások órákig is eltarthatnak, ezért mindenkit arra kérünk, hogy készüljön fel!" - írták közleményükben.

A Texas elektromos ellátásáért felelős cég (ERCOT) vezetői arra figyelmeztettek, hogy többször is le fogják kapcsolni az áramszolgáltatást az állam egész területén, mert az energiaigény meghaladja a kínálatot. A generátorok leállása miatt mintegy 30 000 megawattal csökkent a villamosenergia-termelés - közölte az ERCOT. "Minden hálózatüzemeltető és minden villamosipari vállalat az energia helyreállításáért küzd most" - mondta Bill Magness, a cég elnök-vezérigazgatója.

Dallasban hétfőn reggel mínusz 15 Celsius-fokot mértek, ami 1989 óta a leghidegebb hőmérséklet. A Dallas-Fort Worth Nemzetközi Repülőtéren eddig több mint 760 járatot töröltek.

Joe Biden amerikai elnök vasárnap este vészhelyzetet hirdetett Texasban. Az intézkedés célja, hogy a kormány szövetségi támogatást tudjon adni az extrém téli időjárás okozta károk felszámolásához. Az elnök megbízta a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökséget (FEMA), hogy hangolják össze az intézkedéseket, és a vészhelyzet enyhítésének érdekében gondoskodjanak a szükséges eszközökről és erőforrásokról.