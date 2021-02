Orbán lapja: „Minél magasabb valaki, általában annál intelligensebb is”

A Bencsik András főszerkesztette Demokrata vélemény rovatában jelent meg úgynevezett „tudományos” igényességgel egy írás, mely épp Bencsik egyik legaljasabb beszólását volt, pontosabban lett volna hivatott mentegetni. A Népszabadság Pártélet rovatának volt főszerkesztője nagyjából két hónapja Bayer Zsolttal beszélgetve kedélyesen közölte az egyik ellenzéki politikus hölgyről, hogy

amilyen ronda, olyan gonosz.

Gazdag Istvánra hárult a nyilván nem olyan rosszul fizetett feladat, hogy megvédje a korábbi kommunista, most fideszes Becsiket. Véleménycikkének első mondatában sikerül kiérdemelnie az Arany Seggnyalás Díjat a „kedvenc főszerkesztőm” szófordulattal, de ezen gyorsan át is siklunk, mert cikke feketeöves rasszizmusról szól. És hogy mi, konzervatív értelmiségiek nemcsak szitokszóként kezeljük ezt a kifejezést (mint azt a szélsőségesen liberálisok szokták a fejünkhöz vágni minden általuk el nem fogadott diskurzus során), a rasszizmus fogalmát közelítsük meg valóban tudományos alapon!

Anthony Giddens Szociológia című könyve (Osiris Kiadó, 2008) szerint rasszosítás fogalmáról akkor beszélhetünk, ha

az emberek bizonyos csoportjait természetesen megjelenő fizikai vonások alapján (…) biológiailag elkülönülő csoportként címkézik.

Rasszista pedig az,

aki úgy gondolja, hogy bizonyos emberek rasszjegyeik alapján felsőbbrendűek vagy alsóbbrendűek másoknál.

Látható tehát, a rasszizmus korántsem abban áll, hogy valaki bőrszín vagy származás alapján tartja felsőbbrendűnek egyik vagy másik embercsoportot, hanem akkor, ha

bármilyen fizikai vonás alapján ítélkezik.

Ez meg lehet testmagasságtól kezdve hajszínen, mell- és derékbőségen, cipőméreten vagy a szemüvege dioptriaszámán át a bicepsz kerületéig bármi. A fideszes lapnak sikerült csont nélkül ilyen kosarat dobni. Szerzőnk újságcikkeket (tehát nem tudományos folyóiratokat) szemlézve „megállapította”, hogy

Minél kevésbé nőies egy nő, annál valószínűbb, hogy demokrata párti szavazó.

Mind a jobboldali politikusok, mind a követőik „hajlamosak fizikailag vonzóbbak” lenni, mint a politikai spektrum más szegmenséhez tartozók.

Szignifikáns genetikai kapcsolat van a testmagasság és az IQ-szint között, minél magasabb valaki, általában annál intelligensebb is. (Lásd nyitóképünket! Ezt a fotót meg csak linkként merjük iderakni, mert ha beillesztjük, Bencsik András még jobban megőrül a kognitív disszonanciától! – A szerk.)

A jobboldaliak nagyobb valószínűséggel elégedettek a szexuális életükkel. (Borkai és Szájer biztosan – A szerk.)

A fizikailag erősebb férfiak inkább jobboldaliak, míg a gyöngébbek hajlamosabbak a gondviselő állam és a vagyon-újraelosztás, vagyis a fiskális fosztogatás támogatására – akárcsak a nők.

(Felsorolásunk nem teljes, de szerintünk aki még eddig nem röhögte el magát ennyi blődség után, az a többitől sem fogja.)

Az utolsó bekezdést mint a „tudományos munka” absztraktját pedig betűhíven ide másoljuk:

Összegzésül, tudományos tényszerűséggel leszögezhető, hogy a balliberális oldal nő politikusai és női szavazói – finoman szólva – kevésbé nőiesek politikai riválisaiknál, férfi társaik pedig rosszabb megjelenésűek, férfi szavazóik alacsonyabbak, gyöngébb fizikumúak és fiatal nő társaikhoz hasonlóan potyalesőbbek, általánosságban is kevésbé boldogok és kevésbé elégedettek a szexuális életükkel, sikertelenebbek a párkeresésben, kevésbé egészségesek, kevésbé intelligensek, viszont kövérebbek és hisztérikusabbak, ráadásul a pszichéjük sincs teljesen rendben. Így minden okuk megvan rá, hogy gonoszak is legyenek. Az ellenkezője lenne meglepő. Bencsik András tehát fején találta a szöget, amint azt a tudomány egyértelműen bebizonyította.

Nem kell mély, elég az alap tudományos ismeretekkel rendelkezni ahhoz, hogy kijelentsük: két jelenség között nem lehet ok-okozati összefüggést felállítani csak úgy hasraütésszerűen. Azt meg is kell indokolni, sőt bizonyítani is. Mert ha nem így teszünk, akkor a gólya érkezése és a gyerek születése között is felállítjuk, majd igazoljuk azt a hipotézist, hogy a gyereket a gólya hozza.

Orbán lapja szerint tehát ha az ember szép, kisportolt, egészséges akar lenni, akkor

ne életmódot, étkezési, sportolási szokást változtasson, hanem pártállást!

Ez aztán a tudományosan megalapozott összegzés!

Azért az megnyugtató, hogy a Népszabadság Pártélet rovatát vezető rút, tyúkmellű, töpörödött, fiskális fosztogatásra hajlamos Bencsik egy köpönyegfordítással vált a lányok legnedvesebb álmaiban felbukkanó, snájdig Adonisszá a kilencvenes évek elején. Aki immár nem a komcsi lapot, hanem a fideszes Hahotát szerkeszti.