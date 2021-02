Elfogadhatatlan a Jobbik szerint, hogy 800 forintos órabért kapnak az egyetemi tanársegédek

"Modern egyetemeket, elismert oktatókat!" - ezzel a címmel Dr. Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője és az Országgyűlés alelnöke tartott online sajtótájékoztatót csütörtök délután.

Az ellenzéki politikus szerint elfogadhatatlan, hogy

2021-ben bruttó 800 forintos órabérért dolgoznak az egyetemi tanársegédek.

Sok esetben pedig már mesterszakos diplomával, sőt, akár lezárt doktori tanulmányokkal rendelkezőkre is ez vonatkozik. Szerinte be kell látni azt, hogy

egy társdalom fejlettségét az is mutatja, hogy mennyire becsüli meg a fiatal értelmiségieket.

Kiemelte, hogy a 21. századi polgári jólét szellemiségének jövőjét tekintve kulcsfontosságú az információ és a tudás, így ezeknek a fiatal kutatóknak sokkal nagyobb társadalmi és anyagi megbecsülésre van szüksége - állapította meg a néppárti politikus.

Brenner elmondta, a Jobbik kiáll a kiváló, fiatal magyar értelmiségért és elemi fontosságúnak tartja az itthon való boldogulásukat. Azt is hozzátette, hogy regionálisan is le vagyunk maradva ez ügyben, nem csupán a pályájuk elején járó egyetemi tanársegédek, hanem az egyetemi ranglétra tetején lévő professzorok bérezését tekintve is. Példaként hozta itt fel a cseheket és a szlovákokat, akik a hazai egyetemi tanárokhoz képest

kétszer-háromszor annyit is hazavisznek

- mutatott rá a poliitkus.

Leszögezte, hogy egy azonnali béremelés nélkül az utánpótlást veszélyeztetjük: hiszen az egyetemeken oktatók többségét inkább az idősebb korosztály teszi ki, mert a fiatalok egyre kevésbé választják ezt a pályát, vagy nem ritkán akár el is hagyják. Szerinte jogosan feltehető a kérdés: "ki marad az egyetemeken, a tudás központjaiban?"

Stumpf István mindent meg fog tenni, hogy a jövőben is legyenek új első generációs értelmiségiek Nagyon remélem, hogy az a mostani politikai generáció, amelyiknek az elindulásában én is aktív szerepet vállaltam, és akik között sok első generációs értelmiségi is megtalálható, soha nem felejti el, honnan jött, és fontos mandátum marad neki a politikában, hogy figyeljen oda a társadalmi mobilitásra és a tehetséggondozásra.

A jobbikos parlamenti képviselő bírálta a Fidesz oktatáspolitikája nyomán zajló azon folyamatot is, amely az egyetemek alapítványi fenntartásúvá alakítását célozza és hajtja végre. Brenner ezt és az említett bérkérdés megoldását ígéri, amennyiben 2022-ben megalakulhat a "nemzeti egységkormány".

Ahhoz, hogy a magyar polgárok elérjék azt a jólétet és szabadságot, amelyet mindannyian 30 éve várunk: kiemelkedő és 21. századi tudásra van szükség, amit egyetemi autonómiával, valamint az oktatók és a hallgatók kiemelt támogatásával tudunk elérni

- zárta sajtótájékoztatóját a poltitikus.